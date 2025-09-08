Borderlands 4: Endgame-Aktivitäten mit Raid-Bossen und mehr

Raid-Bosse, Verträge und die Rückkehr des Modus Ultimate Vault Hunter sind nur drei der Endgame-Inhalte für Borderlands 4.

Was passiert nach der Kampagne von Borderlands 4? Da geht das Looten erst richtig los!

Gearbox Software erzählt euch, wie das Endgame im Looter-Shooter ausschaut und was euch dort für Aktivitäten erwarten.

So kehrt der aus Borderlands 2 bekannte „Ultimate Vault Hunter Mode“ zurück, der nach Abschluss der Kampagne freigeschaltet wird.

Nach einer Einführung mittels Tutorials schaltet ihr die erste Schwierigkeitsstufe im Modus frei. Nun stehen euch zahlreiche Herausforderungen bevor, mit denen ihr Belohnungen freischaltet und euch zum nächsten Rang vorarbeitet.

Darüber hinaus gibt es die neuen, wöchentlichen „Wildcard Missionen“. Hier werden eure besten Builds auf die Probe gestellt, wenn ihr legendäre Beute farmt.

Weiterhin verbergen sich hinter „Firmware“ neue Set-Gegenstände, die euch Boni geben. Insgesamt gibt es fünf dieser Nicht-Waffen-Gegenstände und maximal ebenso viele Boni, wenn ihr alle eines Sets ausrüstet.

„Contracts“ gibt es schon zu Beginn des Spiels, doch erst im Endgame lohnen sich diese Verträge so richtig. Mit ihnen erhaltet ihr Eridium, die etwa für das Spezialisierungssystem benutzt werden können oder für stärkere Versionen von Bossen.

Schließlich bringt der Entwickler Raid-Bosse zurück. Hier geht es direkt zu den fast unbesiegbaren Bossen, die mit dicker Beute locken.

Im Video erzählt euch Creative Director Graeme Timmins mehr von diesen Aktivitäten für das Endgame in Borderlands 4.