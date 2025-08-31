Borderlands 4: Endgame & Enthüllung der Inhalte nach dem Release

Loot, Legenden und Herausforderungen: So geht es nach dem Launch von Borderlands 4 weiter!

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, mit einer späteren Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 am 3. Oktober.

Bereits jetzt steht fest, dass euch nach dem Launch eine Vielzahl an kostenpflichtigen und kostenlosen Inhalten erwartet, die das Spielerlebnis auf dem Planeten Kairos langfristig erweitern sollen.

Zu den kostenpflichtigen Erweiterungen zählen zwei umfangreiche Story-Packs, die jeweils neue Haupt- und Nebenmissionen, einen neuen Vault Hunter, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände und kosmetische Inhalte enthalten.

Das erste Story-Pack mit dem Titel „Mad Ellie and the Vault of the Damned“ erscheint im ersten Quartal 2026 und führt euch in eine neue Zone mit einer düsteren, kosmischen Horrorthematik. Beide Story-Packs sind Teil der Super Deluxe Edition von Borderlands 4 und können auch separat erworben werden.

Zusätzlich werden vier sogenannte Bounty Packs veröffentlicht, die kleinere erzählerische Inhalte, neue Bosse, legendäre Ausrüstung und Vault Cards enthalten.

Diese Karten ermöglichen euch, durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen zusätzliche Beute und Erfahrungspunkte zu sammeln. Jede Vault Card bietet 24 kosmetische Gegenstände und vier wiederholt erspielbare Ausrüstungsstücke, die ihr durch Fortschritt im Spiel freischalten könnt. Die Bounty Packs sind ebenfalls Bestandteil der Deluxe und Super Deluxe Edition und können einzeln gekauft werden.

Neben den kostenpflichtigen Inhalten wird Borderlands 4 regelmäßig kostenlose Updates erhalten. Dazu gehören besonders herausfordernde Invincible Bosses, die euch in neuen Arenen erwarten und mit exklusiver Beute belohnen.

Wöchentliche Inhalte wie der Big Encore Boss, Wildcard-Missionen und Maurice’s Black Market Machine sorgen für stetige Abwechslung und neue Möglichkeiten, legendäre Ausrüstung zu erhalten.

Die Rückkehr der Pearlescent-Rarität als neue Beutestufe über dem legendären Niveau ist für das erste Quartal 2026 geplant und wird ebenfalls kostenlos verfügbar sein.

Im Oktober startet mit „Horrors of Kairos“ das erste saisonale Mini-Event, das euch mit neuen Wettereffekten, kosmetischen Gegenständen und legendärer Beute versorgt.

Diese Events sind zeitlich begrenzt und bieten exklusive Inhalte. Darüber hinaus wird das Endgame durch den Ultimate Vault Hunter Mode erweitert, der zusätzliche Schwierigkeitsstufen und besonders wertvolle Belohnungen bietet.

Borderlands 4 verfolgt eine langfristige Inhaltsstrategie, die euch sowohl durch kostenpflichtige Erweiterungen als auch durch kostenlose Updates kontinuierlich neue Herausforderungen, Charaktere und Ausrüstungsoptionen bietet.