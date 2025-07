Borderlands 4: Endgame ist sehr ambitioniert, sagt Gearbox

Schon bei der Entwicklung von Borderlands 4 hat Gearbox an das Endgame gedacht, was man als sehr ambitioniert bezeichnet.

Für viele fängt der Spaß erst so richtig im Endgame an. Auch in der Borderlands-Reihe ist das immer so gewesen.

Borderlands 4 wird Kammerjäger auch in dieser Hinsicht nicht ohne Beute dastehen lassen. In einem Interview mit Game Informer sagte Global Creative Executive Andrew Reiner, dass man ein „sehr ambitioniertes“ Endgame haben wird.

Creative Director Graeme Timmins geht etwas näher auf die Frage nach den Inhalten ein, nachdem der Abspann schon längst über den Bildschirm gerollt sind.

Timmins sagte: „Das liegt mir persönlich sehr am Herzen, da meine Aufgabe bei Borderlands 3 darin bestand, das Endspiel dafür zu kuratieren. Ich weiß, was für unsere Community wichtig ist, und das ist bereits in das Spiel integriert. Wir haben beispielsweise bewusste Entscheidungen hinsichtlich unseres Aktionsfähigkeitsbaums getroffen und dabei berücksichtigt, was die Zukunft für unser Endspiel bereithält. „Es ist kein Geheimnis, dass wir letztendlich immer die Level-Obergrenze erhöhen, oder? Das ist Teil des High-Level-Designs, bei dem wir uns fragen: ‚Okay, wenn das auch in Zukunft so bleiben wird, wie können wir unseren Aktionsfähigkeitsbaum diesmal so gestalten, dass er das vorwegnimmt und von Anfang an ausgewogen ist?‘“

Wie Timmins anmerkte, gab es in Borderlands 3 72 Fertigkeitspunkten, was eine hohe Zahl war. Das kann zu Chaos bei der Gestaltung führen und die Vielfalt bei den Builds kann verloren gehen, da sie homogen sind.

Für Borderlands 4 hat man möglicherweise andere Pläne.

„Wir haben uns von Anfang an Gedanken über das Endgame von [Borderlands 4] gemacht und haben einige großartige Pläne dafür, die wir vorstellen werden, aber ich denke, wir werden viele Lehren aus [Tiny Tina’s] Wonderlands und Borderlands ziehen, um sicherzustellen, dass wir die bisher beste Version des Endgames für Borderlands umsetzen“, so Timmins.

Borderlands 4 erscheint für Xbox Series X|S am 12. September 2025.