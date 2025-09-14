Borderlands 4: Entführungen und Enthüllungen

In einem weiteren Gameplay-Video zu Borderlands 4 bekommt ihr noch mehr Einblicke in das neue Abenteuer auf dem Planeten Kairos.
Dieses Mal zeigen wir euch nicht nur Szenen aus der spannenden Kampagne, sondern auch eine komplette Nebenmission, die einmal mehr beweist, wie abwechslungsreich und humorvoll die Borderlands-Reihe ist.
Als neuer Vault Hunter stürzt ihr euch in die packende Geschichte, in der ihr den Widerstand gegen den gnadenlosen Timekeeper unterstützt und gleichzeitig auf die Jagd nach legendären Alien-Artefakten geht.
Während die Kampagne die großen Momente voller Action, Story und Bosskämpfe liefert, bringen die Side Quests den unverwechselbaren Charme der Reihe zum Vorschein. Hier trefft ihr auf verrückte Charaktere, unerwartete Wendungen und jede Menge Loot, das euren Fortschritt maßgeblich beeinflusst.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja wers braucht. Bin definitiv mit Borderlands fertig. Da ändert such meist nicht viel. Langweilig
Das Spiel ist für mich ganz klar ein Angebotstitel, das Gameplay ist nicht schlecht, denke aber, dass es auf Dauer langweilig sein wird.
Ist’s leider auch. Hab die 2 h getestet und es fühlt sich zu sehr nach den 3.Teil an. Story belanglos und maßlos überfüllt. Sie habens wieder nicht hingekriegt an Borderlands 2 anzuknüpfen. Schade.
Ist sowieso nicht mein Fall
Borderlands 4 ist spielerisch ein Brett und läuft technisch bisher einwandfrei auf der Xbox Series X. Der Gameplay-Loop aus Looten und Leveln macht einfach süchtig. Ich habe das ganze Wochenende nur Borderlands 4 und Yet Another Zombie Survivors gezockt. Action-Fans kann ich beide Titel nur wärmstens empfehlen.