Borderlands 4: Entführungen und Enthüllungen

In einem weiteren Game-Video zu Borderlands 4 zeigen wir euch weitere Spielszenen aus der Kampagne und aus einer Nebenmission.

Dieses Mal zeigen wir euch nicht nur Szenen aus der spannenden Kampagne, sondern auch eine komplette Nebenmission, die einmal mehr beweist, wie abwechslungsreich und humorvoll die Borderlands-Reihe ist.

Als neuer Vault Hunter stürzt ihr euch in die packende Geschichte, in der ihr den Widerstand gegen den gnadenlosen Timekeeper unterstützt und gleichzeitig auf die Jagd nach legendären Alien-Artefakten geht.

Während die Kampagne die großen Momente voller Action, Story und Bosskämpfe liefert, bringen die Side Quests den unverwechselbaren Charme der Reihe zum Vorschein. Hier trefft ihr auf verrückte Charaktere, unerwartete Wendungen und jede Menge Loot, das euren Fortschritt maßgeblich beeinflusst.

