Borderlands 4: Entstehung eines komplexen Vault Hunters

In der achten Episode der „Beyond the Borderlands“-Reihe mit dem Titel „Designing Amon“ gewährt das Entwicklerteam von Gearbox einen detaillierten Einblick in die Entstehung des neuen Vault Hunters Amon für Borderlands 4.

Amon gilt als der bislang größte und komplexeste spielbare Charakter der Reihe. Seine Hintergrundgeschichte beginnt in einem Kult, der Vault-Monster verehrt.

Nachdem eines dieser Wesen alle Mitglieder der Gemeinschaft tötet, überlebt Amon als einziger und widmet sich fortan der Jagd auf diese Kreaturen.

Diese traumatische Erfahrung prägt ihn als entschlossenen Kämpfer, der zugleich als introspektiver Krieger mit poetischer Ader beschrieben wird. Trotz seiner imposanten Erscheinung zeigt er sich gegenüber Mitstreitern warmherzig und teilt gerne Geschichten und Ratschläge aus seinen Reisen.