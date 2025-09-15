Borderlands 4: Entwickler prüft FOV-Regler für Konsolen

Spieler wünschen sich einen FOV-Regler in der Konsolenversion von Borderlands 4 und Gearbox prüft nun die Möglichkeit.

Ein Wunsch der Kammer-Jäger auf Konsolen ertönte zum Launch offenbar so laut, dass Gearbox Software darauf reagieren musste.

Es geht um die Funktion Field of View (FOV). Der Schieberegler fehlt im neuen Borderlands 4 auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Der Entwickler ließ die Spieler wissen, dass man derzeit prüfe, wie diese Option sowohl in die Xbox Series X|S- als auch in die PlayStation 5-Version integriert werden kann.

Auch Gearbox-Chef Randy Pitchford äußerte sich zu diesem Thema und machte eine interessante Bemerkung: „Ich träume manchmal davon, dass eine FOV-Einstellung die Fairness beeinflussen könnte. Ich kann noch nicht wirklich darüber sprechen, aber ich sehe, dass euch das wichtig ist, also schauen wir uns das an.“

Borderlands 4 besitzt keinen PvP-Modus, Spieler treten also gar nicht gegeneinander an, sondern spielen zusammen im Koop-Modus. Hier verbirgt sich womöglich ein versteckter Hinweis auf zukünftige Modi, wenn er von Fairness spricht.

Habt ihr die Funktion, mit der ihr das Sichtfeld auf erweitern könnt, ebenfalls auf eurer Konsole vermisst?