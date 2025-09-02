Borderlands 4: Erfolge zum Looter-Shooter enthüllt

Am 12. September geht das Looten wieder im Überfluss los, wenn Borderlands 4 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.
Jetzt gibt es via Insider Gaming Informationen zu den Erfolgen des Spiels.
Insgesamt warten 35 Erfolge auf euch, die in Borderlands 4 freigeschaltet werden wollen.
Wer sich im Vorfeld aber nicht in irgendeiner Form spoilern lassen möchte, der verzichtet vielleicht auf einen Blick, denn sie enthalten Missionsbezeichnungen und mehr.
|Borderlands 4 Erfolge
|Beschreibung
|Crimson Rising
|Reach player level 10.
|Good Hunter
|Reach player level 30.
|Master of Death and Dance
|Reach player level 50.
|Gear Five!
|Reach Ultimate Vault Hunter Level 5.
|The Lookbook is the Cookbook
|Collect 60 cosmetics.
|Catch-A-Ride
|Collect all personal vehicles.
|I Earned This
|Equip legendary gear in every slot.
|Area of Expertise
|Complete any Gear Challenge category.
|Brad Equity
|Complete any Manufacturer Challenge category.
|Ruler of Everything
|Complete all activities.
|Arena Grande
|Complete the Goredello world event.
|Reverse Abduction
|Complete the Airship world event.
|Shoot the Moon
|Complete the Creep Impact world event.
|Freelance, but Not for Free
|Complete 80 contracts.
|Unfaded
|Discover all map locations in The Fadefields.
|The Mountain Provides
|Discover all map locations in Terminus Range.
|Churn the Burn
|Discover all map locations in Carcadia Burn.
|Useful Citizen
|Discover all map locations in Dominion City.
|Pop Out
|Defeat a World Boss.
|Nothing Left to Guard
|Defeat all Guardians in Primordial Vaults.
|Widely Beloved Mascot
|Complete all Claptrap missions.
|Grassroots Campaigner
|Complete all side missions.
|Pale Blueberry Dot
|Complete all Outbounder missions.
|Who’s the Boss?
|Complete all Auger missions.
|Mole Money, Mole Problems
|Complete all Electi missions.
|False Idolator
|Complete mission “Rush the Gate”.
|As If Moved by an Occult Hand
|Complete mission “His Vile Sanctum”.
|Long Live the Queen
|Complete mission “Her Flaming Vision”.
|Howling on the Moon
|Complete mission “Another Day. Another Universe”.
|Everything Breaks
|Complete mission “The Timekeeper’s Order”.
|Glucose Guardian
|Tip Moxxi.
|Cut That Out
|Find the cutout of Dr. Patricia Tannis.
|All Things Vend
|Deliver the contents of the Legendary Vending Machine.
|Rift Incompatible
|Find Oddman’s final resting place.
|Guac is Extra
|Find Dave the Burrito.
Dave the Burrito 😀
Alles Erfolge die nicht unmöglich scheinen. Sehr gut.
Also bisher konnte mich das Game mal so überhaupt nicht begeistern. Hype lvl gleich null. Nach dem echt miesen dritten Teil ist mein borderlands Bedarf scheinbar gedeckt.
Ja der dritte Teil war eeeetwas mau. Immer noch gut, jedoch irgendwie mau. Die beiden Erstlinge haben die Messlatte aber auch wirklich hoch angelegt. Habe mir Teil 1,2 und das Pre-Sequel zum Launch der Switch2 erneut geholt und liebe es einfach.
So hab ich mir Borderlands 4 auch schmackhaft gemacht 😂 Teil 3 darf nicht den Spaß killen, den ich mit den Teilen davor hatte
Also die typischen Borderlands Erfolge 😅
Gucke mir sowas im Vorfeld nicht an, ich lasse mich lieber erstmal überraschen.
Klingen machbar, wenn man die entsprechende Zeit investieren möchte.
Klingt nach einer fairen Achievement Liste.🙏🏻
Da kann sich so mancher Entwickler ne Scheibe von Abschneiden *HUST The Coalition, Rebellion etc HUST*