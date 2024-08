Borderlands 4: Erste Details zum neuen Looter-Shooter

2K und Gearbox Software haben den nächsten Teil des ikonischen Looter-Shooter Franchise, Borderlands 4, angekündigt. Das Spiel erscheint 2025 (während des Take-Two Fiskaljahr 2026) für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC über Steam und Epic Games Store.

Borderlands 4 wurde während der gamescom Opening Night Live mit einem Teaser-Trailer angekündigt und zeigte den Spielern einen ersten Vorgeschmack auf einen neuen Planeten.

Borderlands 4 ist der vierte Hauptteil der Serie und das siebte Spiel im Franchise. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines legendären Kammerjägers und begeben sich auf die Suche nach geheimen Alienschätzen, während sie alles, was ihnen im Weg steht, wegpusten.

„Das Team und ich bei Gearbox hatten, seitdem wir mit dem ersten Borderlands Titel das Looter-Shooter Genre der Welt vorgestellt haben, einiges vor mit der Serie. Jede:r einzelne von uns bei Gearbox hat riesige Ambitionen für Borderlands und wir geben alles, damit wir alles, was wir an Borderlands lieben, noch besser machen, das Spiel auf das nächste Level heben und spannende neue Richtungen einschlagen.“ – So Randy Pitchford, Gründer und Präsident der Gearbox Entertainment Company.