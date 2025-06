Borderlands 4: Fan Fest Übertragung mit Story-Trailer startet heute

Autor:, in / Borderlands 4

2K und Gearbox Software haben bekannt gegeben, dass der Borderlands 4 Story-Trailer heute veröffentlicht wird.

Der Trailer gibt Spielern einen Einblick in die Welt von Kairos, in der es um Leben und Tod geht, und in der sich die Bewohner von der Tyrannei des Timekeepers befreien, einem skrupellosen Diktator, der eine Armee synthetischer Soldaten anführt, die als „The Order“ bekannt sind.

Schaltet heute, am Samstag, den 21. Juni beim Borderlands 4 Fan Fest ein, um das Debüt des ausführlichen Borderlands 4 Story-Trailers zu sehen.

Das Borderlands 4 Fan Fest startet um 21:30 Uhr:

Den Story-Trailer könnt ihr nach dem Stream hier anschauen.

Das Borderlands 4 Fan Fest ist ein exklusives Event bei dem Hunderte von Creator, Cosplayer und Borderlands Superfans von Los Angeles für einen Nachmittag voller Gameplay und immersiver Erfahrungen nach Kairos reisen.