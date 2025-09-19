Borderlands 4: FOV-Slider für Konsolen wird getestet

Für Borderlands 4 wird ein FOV-Slider für Konsolen bereits getestet und Gearbox schaut sich auch die Performance-Probleme an.

Eigentlich sprach Gearbox Software diese Woche nur davon, die Implementierung eines FOV-Sliders für Konsolen prüfen zu wollen.

Jetzt wird diese Option bereits intern getestet und der Entwickler verspricht dazu schon bald neue Informationen zu haben.

Derweil erkennt man die Bedenken der Spieler hinsichtlich der Performance von Borderlands 4 auf Konsolen an und untersucht diese. Lösungen sollen in geplanten Updates berücksichtigt werden.