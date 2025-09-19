Borderlands 4: FOV-Slider für Konsolen wird getestet

Image: 2K

Für Borderlands 4 wird ein FOV-Slider für Konsolen bereits getestet und Gearbox schaut sich auch die Performance-Probleme an.

Eigentlich sprach Gearbox Software diese Woche nur davon, die Implementierung eines FOV-Sliders für Konsolen prüfen zu wollen.

Jetzt wird diese Option bereits intern getestet und der Entwickler verspricht dazu schon bald neue Informationen zu haben.

Derweil erkennt man die Bedenken der Spieler hinsichtlich der Performance von Borderlands 4 auf Konsolen an und untersucht diese. Lösungen sollen in geplanten Updates berücksichtigt werden.

  1. Uglycoyote 15190 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.09.2025 - 13:34 Uhr

    Performance Probleme bei FOV und das in einem „Shooter“ wo so ein Slider zwingend ein Bestandteil in den Optionen sein sollte. Gut das ich es mir nicht geholt habe. Aber habe ja gelesen die Devs beleidigen wieder Kunden und man „kann das Spiel ja bei Steam refunden“ laut Devs.

      • Lord Maternus 338240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.09.2025 - 14:38 Uhr
        Antwort auf Schwammlgott

        Naja, sie beleidigen nicht direkt. Aber nach dem super-symphatischen CEO ist BL4 eben nicht für jede Hardware gemacht, denn es ist ein Premium-Spiel für Premium-Spieler. Und wer meint, es wäre schlecht optimiert, soll doch bitte selbst ne Engine schreiben (was für BL4 nicht gemacht wurde, glaube ich) und es besser machen.

        Ist vielleicht keine Beleidigung in dem Sinne, aber sowas von „von oben herab“, das musst du zugeben.

    • Katanameister 200600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.09.2025 - 14:03 Uhr
      Antwort auf Uglycoyote

      Ist eine neue Unart heutzutage, den Kunden die Schuld zu geben, wenn was nicht richtig läuft, Kundenorientierung rückt anscheinend immer mehr in den Hintergrund bei vielen Studios.

  2. Robilein 1155170 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.09.2025 - 13:38 Uhr

    In Gears 5 und anderen Shootern funktioniert doch FOV auch wunderbar. Verstehe nicht was das Problem sein soll.

  3. STEVEX69 34815 XP Bobby Car Geisterfahrer | 19.09.2025 - 13:49 Uhr

    Es geht technisch langsam zurück wie bei Halo wo der Splitscreen immer mehr zurück genommen wurde

  4. Katanameister 200600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.09.2025 - 13:55 Uhr

    Ich wäre sauer Vollpreis zu zahlen und solche Performance Probleme ertragen zu müssen, gut dass ich es nicht gemacht habe.

  5. Proxy 9435 XP Beginner Level 4 | 19.09.2025 - 14:01 Uhr

    Naja mal abwarten.
    Ist ja bei Borderlands nix neues, wenn ich mich nicht irre gab’s doch bei jedem Borderlands technische Probleme und die haben’s nach und nach in griff bekommen.

