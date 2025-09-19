Borderlands 4: FOV-Slider für Konsolen wird getestet

Eigentlich sprach Gearbox Software diese Woche nur davon, die Implementierung eines FOV-Sliders für Konsolen prüfen zu wollen.
Jetzt wird diese Option bereits intern getestet und der Entwickler verspricht dazu schon bald neue Informationen zu haben.
Derweil erkennt man die Bedenken der Spieler hinsichtlich der Performance von Borderlands 4 auf Konsolen an und untersucht diese. Lösungen sollen in geplanten Updates berücksichtigt werden.
Performance Probleme bei FOV und das in einem „Shooter“ wo so ein Slider zwingend ein Bestandteil in den Optionen sein sollte. Gut das ich es mir nicht geholt habe. Aber habe ja gelesen die Devs beleidigen wieder Kunden und man „kann das Spiel ja bei Steam refunden“ laut Devs.
Sorry, aber bei „sie beleidigen Kunden“, höre ich nur „mimimimi“
Naja, sie beleidigen nicht direkt. Aber nach dem super-symphatischen CEO ist BL4 eben nicht für jede Hardware gemacht, denn es ist ein Premium-Spiel für Premium-Spieler. Und wer meint, es wäre schlecht optimiert, soll doch bitte selbst ne Engine schreiben (was für BL4 nicht gemacht wurde, glaube ich) und es besser machen.
Ist vielleicht keine Beleidigung in dem Sinne, aber sowas von „von oben herab“, das musst du zugeben.
Ist eine neue Unart heutzutage, den Kunden die Schuld zu geben, wenn was nicht richtig läuft, Kundenorientierung rückt anscheinend immer mehr in den Hintergrund bei vielen Studios.
In Gears 5 und anderen Shootern funktioniert doch FOV auch wunderbar. Verstehe nicht was das Problem sein soll.
Das Problem ist, dass es leistungsmäßig schon an der Grenze ist. Mit einem höheren FOV wird die Performance noch schlechter
Ah ok, Einbußen habe ich bei Gears 5 zum Beispiel nie mitbekommen🤔
Vielleicht war dort das höhere FOV von Anfang an mit eingeplant
Es geht technisch langsam zurück wie bei Halo wo der Splitscreen immer mehr zurück genommen wurde
Ich wäre sauer Vollpreis zu zahlen und solche Performance Probleme ertragen zu müssen, gut dass ich es nicht gemacht habe.
Naja mal abwarten.
Ist ja bei Borderlands nix neues, wenn ich mich nicht irre gab’s doch bei jedem Borderlands technische Probleme und die haben’s nach und nach in griff bekommen.