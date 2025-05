Borderlands 4: Gearbox strebt 60 FPS an, Balance flexibel und kranke Builds

Autor:, in / Borderlands 4

Die Vorfreude auf Borderlands 4 wächst – besonders nach der Präsentation des Gameplay-Trailers und dem Panel bei der PAX East 2025.

Neben neuen Vault Hunters und dem Verzicht auf eine Minimap rücken nun zwei Themen in den Mittelpunkt, die viele Fans besonders interessieren: Performance und Balancing. Gearbox-CEO Randy Pitchford ließ dabei kaum Fragen offen – und setzte ein klares Statement in Sachen Spielgefühl.

Zunächst zur Technik: Borderlands 4 soll laut Pitchford mit 60 FPS laufen – zumindest auf Konsolen. Ein flüssiges Spielerlebnis steht für das Studio also ganz oben auf der Prioritätenliste.

Gleichzeitig ging Pitchford auf die Frage ein, wie das Spiel mit der Balance umgehen wird. Seine direkte, beinahe provokante Antwort: „F’ balance.” Statt strikten Einschränkungen will das Spiel offenbar wieder das Chaos feiern. Spieler sollen „kranke Builds“ entwickeln können, die in der Lage sind, Bosse in Sekunden zu „schmelzen“.

Doch vielen ist noch Borderlands 3 im Gedächtnis – mit regelmäßigen Nerfs, die viele beliebte Builds entwerteten.

Pitchford nimmt die Bedenken ernst und verwies auf Creative Director Graeme Timmins, der die Verantwortung für das Balancing trägt. Timmins sei „der Typ, der die Balance-Mess anderer aufräumt“ und nun direkt für alle Systemzahlen verantwortlich.

Mit dem riesigen Lootsystem und den unzähligen Kombinationsmöglichkeiten sei es unvermeidlich, dass einige Items zu stark geraten könnten. Sollte es dazu kommen, werde Timmins „gerecht und schnell“ reagieren – wenn nötig auch gnadenlos. Pitchford selbst wolle sich dabei nicht einmischen und vertraue voll auf Timmins’ Urteilsvermögen.

Borderlands 4 will euch also viele Freiheiten lassen, verrückte Builds zu entwickeln – mit weniger Angst vor plötzlichen Abschwächungen. Gleichzeitig bleibt das Versprechen stehen, dass extreme Ausreißer gezielt korrigiert werden, um das Spielerlebnis nicht zu zerstören.

Der Release von Borderlands 4 ist für den 12. September 2025 geplant und erscheint auf Xbox Series X|S, PS5, PC und Nintendo Switch 2. Einen offiziellen Preis gibt es zwar noch nicht, doch Pitchford deutete bereits an, dass 79,99 US-Dollar realistisch sein könnten. Bis dahin bleibt spannend, welche legendären Waffen und Endgame-Inhalte Gearbox noch enthüllen wird.