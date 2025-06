Borderlands 4: Gewaltige Post-Launch-Pläne enthüllt

Autor:, in / Borderlands 4

2K und Gearbox Software kündigen heute an, dass Borderlands 4 ab jetzt vorbestellt werden kann. Der neueste Teil des von Kritikern gefeierten und kommerziell erfolgreichen Franchise, das ein neues Spielgenre etablierte, erscheint weltweit am 12. September für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und für PC über Steam und EPIC Games Store. Außerdem erscheint es für die Nintendo Switch 2 später im Jahr 2025.

„Ich bin absolut beeindruckt, wie hoch das Team bei Gearbox die Messlatte für Borderlands 4 setzt“, so David Ismailer, Präsident von 2K. „Das Entwicklerteam hat ein Premium AAA-Abenteuer kreiert, dass das Gameplay und Storytelling der Serie auf neue Art und Weise weiterentwickelt und dabei weiter die Quintessenz der Borderlands Looter-Shooter-Erfahrung liefert, die die Fans kennen und lieben.“ „Borderlands 4 ist das Spiel, auf das sich das Team und ich jemals am meisten gefreut haben zu veröffentlichen“, so Randy Pitchford, Gründer und Präsident von Gearbox. „Borderlands 4 ist der beste Einstiegspunkt für neue Spieler und gleichzeitig ein Liebesbrief an die Fans der Originalspiele.“

Spieler schlüpfen in die Rolle eines der vier neuen Kammerjäger, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, die in Kombination mit buchstäblich Milliarden von Waffen noch mehr Möglichkeiten bieten, Feinde zu zerquetschen, zerschlagen und zerstören. In der größten Borderlands-Welt, die es je gab, helfen neue Bewegungsmechaniken dabei den weitläufigen Planeten Kairos zu erkunden und sich dem tyrannischen Timekeeper und seiner Order zu stellen.

Zusätzlich können Spieler auf eine robuste Roadmap an gratis und bezahlbaren Post-Launch-Inhalten für Borderlands 4 freuen, um ihre Abenteuer auf Kairos noch weiterzuführen.

Abhängig davon, welches Inhaltspaket sie besitzen, beinhaltet bezahlbarer DLC zwei neue Kammerjäger, neue Regionen von Kairos, sowie neue Story-Missionen, Nebenquests, Herausforderungen, Gegner und mehr. Vollständige Details werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Borderlands 4 bietet drei Editionen des Spiels: Standard Edition, Deluxe Edition und die Super Deluxe Edition.

Alle Editionen sind ab heute vorbestellbar und erscheinen weltweit am 12. September 2025. Spieler, die eine der Editionen vorbestellen, erhalten das Gilded Glory Pack, das einen Kammerjäger-Skin, ein Waffen-Skin und einen ECHO-4 Drohnen-Skin enthält.

Die Standard-Edition enthält das Basisspiel und wird zum Preis von 79,99 € für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und zum Preis von 69,99 € auf dem PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein.

Die Deluxe Edition enthält eine Auswahl and Zusatzinhalten und wird zum Preis von 99,99 € für PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein. o Diese Edition enthält das Bounty Pack Bundle das vier separate DLC-Pakete nach der Veröffentlichung enthält, jedes mit unterschiedlichen Gebieten, neuen Missionen und einzigartigen Bossen; vier Kammer-Karten mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen; neue Ausrüstungsgegenstände und Waffen; Vier neue Fahrzeuge, Kammerjäger -Kosmetika; und den Firehawk’s Fury Weapon Skin.

Die Super Deluxe Edition enthält alle digitalen Bonusinhalte der Deluxe Edition und erscheint zum Preis von 129,99€ für PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC über Steam und Epic Games Store. o Diese Edition enthält das Vault Hunter Pack mit zwei neuen Story-Paketen, jedes mit einem neuen Kammerjäger und Nebenmissionen; zwei neue Regionen, neue Ausrüstungen und Waffen; mehr Kammerjägerkosmetika; und neuen ECHO-4-Kosmetika. o Außerdem bietet es das Ornate Order Pack mit vier Kammerjäger-Skins, vier Kammerjäger-Köpfe und vier Kammerjäger-Körper.



Borderlands 4 ist bisher nicht von der USK eingestuft. Nach Kauf des Spiels auf Steam oder EPIC Games Store wird es auch auf NVIDIA GeForce NOW spielbar sein. Das bis dato mutigste Borderlands erscheint am 12. September zum Preis ab 69,99€