Borderlands 4: Gratis, Saisonales Mini-Event und exklusiver Shift-Code verfügbar

Image: 2K

Gratis, Saisonales Mini-Event für Borderlands 4: „Horrors of Kairos“ jetzt verfügbar! Dazu gibt es einen exklusiven Shift-Code für euch.

2K und Gearbox Software haben heute das kostenlose Borderlands 4 saisonale Mini-Event Horrors of Kairos gestartet.

Vom 23. Oktober bis zum 06. November erwartet Spieler ein blutiger Albtraum: Ein schauriger Blutregen begleitet alle Welt-Boss Begegnungen, und es besteht eine erhöhte Chance, das brandneue legendäre Tediore-Sturmgewehr „Murmur“ oder die Ordensgranate „Skully“ zu ergattern.

Zur Feier der Saison können Spieler außerdem den „Gourd Your Loins“ Kammerjäger-Kopf, der mit allen, spielbaren Kammerjägern kompatibel ist, sowie den Waffen-Skin „Hex Appeal“ für alle Waffentypen freischalten, mit folgendem SHiFT Code:

  • 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ 

Zeitgleich erscheint ein Update zum Event, das zahlreiche Stabilitätsverbesserungen, Optimierungen im Mehrspieler-Modus, UI-Verbesserungen, sowie diverse Quality-of-Life Anpassungen in den Bereichen Grafik, Audio und Barrierefreiheit umfasst.

Außerdem wurden umfassende Balancing-Anpassungen, die gemeldete Probleme bei Kammerjäger, Beutesystem, Ausrüstungen und Achievements beheben, für ein noch besseres Spätspiel, Missionsabläufe und eine insgesamt verbesser Spielerfahrung.

