Borderlands 4: Gratis, Saisonales Mini-Event und exklusiver Shift-Code verfügbar

2K und Gearbox Software haben heute das kostenlose Borderlands 4 saisonale Mini-Event Horrors of Kairos gestartet.
Vom 23. Oktober bis zum 06. November erwartet Spieler ein blutiger Albtraum: Ein schauriger Blutregen begleitet alle Welt-Boss Begegnungen, und es besteht eine erhöhte Chance, das brandneue legendäre Tediore-Sturmgewehr „Murmur“ oder die Ordensgranate „Skully“ zu ergattern.
Zur Feier der Saison können Spieler außerdem den „Gourd Your Loins“ Kammerjäger-Kopf, der mit allen, spielbaren Kammerjägern kompatibel ist, sowie den Waffen-Skin „Hex Appeal“ für alle Waffentypen freischalten, mit folgendem SHiFT Code:
- 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ
Zeitgleich erscheint ein Update zum Event, das zahlreiche Stabilitätsverbesserungen, Optimierungen im Mehrspieler-Modus, UI-Verbesserungen, sowie diverse Quality-of-Life Anpassungen in den Bereichen Grafik, Audio und Barrierefreiheit umfasst.
Außerdem wurden umfassende Balancing-Anpassungen, die gemeldete Probleme bei Kammerjäger, Beutesystem, Ausrüstungen und Achievements beheben, für ein noch besseres Spätspiel, Missionsabläufe und eine insgesamt verbesser Spielerfahrung.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool, werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
einzulösen unter:
https://shift.gearboxsoftware.com/rewards
Danke für die Info, den Code hab ik gleich ma mitgenommen ✌🏻
Danke für die tolle Info
Code mitgenommen, Danke für die Info.
Den Patch hab ich gestern Abend schon live erlebt. Endlich bleiben die Einstellungen erhalten, wenn man seine Waffen nach Typ sortiert haben möchte und ich kann im Inventar endlich alle Sachen mit dem rechten Stick als Müll markieren. Schonmal zwei Dinge gepatcht, die mich Mega genervt haben 👍🏻
Das Mini-Event ist leider nicht so der Hit.