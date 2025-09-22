Borderlands 4: Große Performance-Probleme auf PlayStation 5 und Xbox

Mit Borderlands 4 setzt die Reihe erstmals auf die Unreal Engine 5 und bringt damit eine deutliche technische Weiterentwicklung.
Neue Features wie Lumen und Nanite kommen im Spiel sichtbar zum Einsatz und sorgen für ein modernes Grafikgerüst. Auf Konsolen zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung nicht ohne Probleme bleibt. Während PS5, PS5 Pro und Xbox Series X im Performance-Modus mit 60FPS starten, sinken die Bildraten bei längeren Spielsitzungen spürbar ab und können in Extremsituationen auf Werte im mittleren 30er-Bereich fallen.
Als kurzfristige Lösung bleibt oft nur, das Spiel zu beenden und den Spielstand neu zu laden. Im Quality-Modus läuft Borderlands 4 stabiler, allerdings nur mit 30FPS. Die PS5 Pro bietet durch ihre höhere Auflösung einen kleinen Vorteil, während die Xbox Series S spürbare Einschnitte bei Schatten, Details und Effekten hinnehmen muss.
Trotz dieser Probleme überzeugt das Spiel mit seiner typischen Borderlands-DNA, doch die Performance-Einschränkungen sind auf allen Plattformen ein deutlicher Kritikpunkt. Damit liefert Borderlands 4 einen spannenden, aber technisch unausgereiften Einstand in der Unreal Engine 5.
5 Kommentare
Das Spiel hat überall Probleme. Eine womöglich zukünftige Switch 2 Fassung dürfte lustig werden
Das Spiel hat sogar auf dem PC mit RTX 5090 Probleme.
Eben 😉
Jedes(?) Studio, das erstmalig den Schritt zur UE5 gemacht hat, ist erst mal an seinen eigenen Fähigkeiten gescheitert und hat technischen Dreck bis hin zu Schaise geliefert.
Aber Hauptsache vorher die Leute heiß machen.
„Wir haben einen neuen Borderlands 4-Trailer vorbereitet, und der ist echt knallhart. Das neueste Rendering haut mich um. Ich sollte eigentlich noch nicht darüber reden, aber was soll’s. ICH FLIPPE AUS, yo.“
https://www.xboxdynasty.de/news/borderlands-4/gearbox-ceo-flippt-wegen-neuem-trailer-aus/
Der ist bestimmt ausgeflippt, weil er schon wusste, dass, es eine Diashow wird. 🤦♀️
Der ist doch völlig fertig, der Mann. Und solche Leute sitzen am Lenkrad der Unternehmen, die wir füttern.
Da ist wohl auf allen Plattformen ein wenig Optimierung nötig!