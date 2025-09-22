Borderlands 4: Große Performance-Probleme auf PlayStation 5 und Xbox

Borderlands 4 feiert eine technische Evolution mit UE5, aber hat große Performance-Probleme auf PS5 und Xbox!

Mit Borderlands 4 setzt die Reihe erstmals auf die Unreal Engine 5 und bringt damit eine deutliche technische Weiterentwicklung.

Neue Features wie Lumen und Nanite kommen im Spiel sichtbar zum Einsatz und sorgen für ein modernes Grafikgerüst. Auf Konsolen zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung nicht ohne Probleme bleibt. Während PS5, PS5 Pro und Xbox Series X im Performance-Modus mit 60FPS starten, sinken die Bildraten bei längeren Spielsitzungen spürbar ab und können in Extremsituationen auf Werte im mittleren 30er-Bereich fallen.

Als kurzfristige Lösung bleibt oft nur, das Spiel zu beenden und den Spielstand neu zu laden. Im Quality-Modus läuft Borderlands 4 stabiler, allerdings nur mit 30FPS. Die PS5 Pro bietet durch ihre höhere Auflösung einen kleinen Vorteil, während die Xbox Series S spürbare Einschnitte bei Schatten, Details und Effekten hinnehmen muss.

Trotz dieser Probleme überzeugt das Spiel mit seiner typischen Borderlands-DNA, doch die Performance-Einschränkungen sind auf allen Plattformen ein deutlicher Kritikpunkt. Damit liefert Borderlands 4 einen spannenden, aber technisch unausgereiften Einstand in der Unreal Engine 5.