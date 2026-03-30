Borderlands 4: Großes Update bringt Level 60 und neuen Fortschritt

Neuer Kammer-Jäger C4SH und die blutgetränkten Geheimnisse des Whispering Glacier im kostenpflichtigen Borderlands 4 DLC .

Mit Story Pack 1: Mad Ellie und die Jammer-Kammer erhält Borderlands 4 ab sofort neue Inhalte. Zeitgleich wurde das Spiel auf Version 1.5 aktualisiert und bringt damit umfangreiche Verbesserungen für alle Spieler.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist der geteilte Charakter-Fortschritt, der vielfach von der Community gewünscht wurde. Neue Kammer-Jäger profitieren nun direkt vom Fortschritt bestehender Charaktere innerhalb desselben Speicherstands. Dazu zählen unter anderem Kartenfortschritt, Sammelobjekte, SDU-Token, Hover Drives, kosmetische Belohnungen sowie bereits abgeschlossene Aktivitäten.

Zusätzlich wurde die Level-Obergrenze der Kammer-Jäger von 50 auf 60 angehoben, wodurch sich neue Möglichkeiten für Charakterentwicklung und Builds eröffnen.

Im Rahmen der Präsentation auf der PAX East gaben 2K und Gearbox Software weitere Einblicke in das Story-Pack. Dabei wurden unter anderem Details zur Entstehung des Charakters C4SH sowie zur neuen Zone Whispering Glacier vorgestellt.