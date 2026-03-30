Borderlands 4: Großes Update bringt Level 60 und neuen Fortschritt

Mit Story Pack 1: Mad Ellie und die Jammer-Kammer erhält Borderlands 4 ab sofort neue Inhalte. Zeitgleich wurde das Spiel auf Version 1.5 aktualisiert und bringt damit umfangreiche Verbesserungen für alle Spieler.
Eine der wichtigsten Neuerungen ist der geteilte Charakter-Fortschritt, der vielfach von der Community gewünscht wurde. Neue Kammer-Jäger profitieren nun direkt vom Fortschritt bestehender Charaktere innerhalb desselben Speicherstands. Dazu zählen unter anderem Kartenfortschritt, Sammelobjekte, SDU-Token, Hover Drives, kosmetische Belohnungen sowie bereits abgeschlossene Aktivitäten.
Zusätzlich wurde die Level-Obergrenze der Kammer-Jäger von 50 auf 60 angehoben, wodurch sich neue Möglichkeiten für Charakterentwicklung und Builds eröffnen.
Im Rahmen der Präsentation auf der PAX East gaben 2K und Gearbox Software weitere Einblicke in das Story-Pack. Dabei wurden unter anderem Details zur Entstehung des Charakters C4SH sowie zur neuen Zone Whispering Glacier vorgestellt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab das Hauptspiel irgendwann mal pausiert.
Jup. War mega von angeödet; sehr stumpf
Generischer Mist hoch 10. Ich zock das immer beim Smaltalk im Chat , dafür reichts , mehr aber auch nicht:
Will endlich mal anfangen damit 😅 vielleicht wird es ja diese Woche was ✌🏻😅
Generischer Mist hoch 10. Ich zock das immer beim Smaltalk im Chat , dafür reichts , mehr aber auch nicht:
Kann noch länger warten, eventuell mal bis es im Game Pass kommt.
Bin bereits fleißig im DLC unterwegs.
Story ist bisher eher mäh.
Der Loot dagegen geil.
Werde ich sicher mal zocken, hoffe es ist dann nicht zu überladen an Features.