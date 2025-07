Borderlands 4: Kammerjäger Rafa vorgestellt

Autor:, in / Borderlands 4

Lernt Rafa kennen, einen der brandneuen Kammerjäger in Borderlands 4.

2K und Gearbox Software haben heute eine Gameplay-Übersicht zu Rafa, dem Exo-Soldaten, veröffentlicht. Dies ist der zweite Teil einer Serie, in der alle vier brandneuen Kammerjäger vorgestellt werden, die auf dem Planeten Kairos in Borderlands 4 für Chaos sorgen werden.

In der Gameplay-Übersicht zu Rafa erfahrt ihr mehr über Rafas Fähigkeiten und Kampfstil. Ausgestattet mit modernsten Waffen, die in seinem Deadframe-Exo-Suit gespeichert sind, ist der ehemalige Tediore-Soldat für Gefechte auf jede Distanz gewappnet.

Ob er Gegner im Nahkampf mit seinen Doppel-Arc-Messern zerschneidet, sie auf mittlere Distanz mit seinen Peacebreaker-Kanonen unter Beschuss nimmt oder mehrere Feinde gleichzeitig mit den aufgeladenen Kugeln seiner APOPHIS-Lanze ausschaltet – Rafa ist ein echtes Multitalent auf dem Schlachtfeld.

Borderlands 4 erscheint weltweit am 12. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC via Steam und Epic Games Store. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Das Spiel erscheint außerdem am 3. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2.