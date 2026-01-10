Borderlands 4: Kleines Update liefert neue Weekly Activities und frischen Legendary‑Loot

Borderlands 4 bringt mit dem neuen Minor Update frische Weekly‑Missionen und die Chance auf Ruby’s Grasp.

Ein neues Minor Update für Borderlands 4 ist ab heute auf allen Plattformen verfügbar. Der Patch fällt klein aus, bringt aber die wöchentlichen Aktivitäten auf den neuesten Stand – inklusive einer neuen True‑Boss‑ und Wildcard‑Mission. Außerdem wurde Maurice’s Black Market Vending Machine an einen neuen Ort verlegt, wie es die Community inzwischen gewohnt ist.

Der Fokus des Updates liegt vollständig auf den neuen Weekly Activities. Diese Woche erwartet euch:

Weekly Mission

Another Day, Another Universe Modifiers: Experienced, Arms Dealer, Strong

Modifiers: Experienced, Arms Dealer, Strong Legendary Gear Reward

Ruby’s Grasp – Tediore‑Pistole

Damit gibt es wieder einen Grund, die Ausrüstung zu optimieren und sich den neuen Boss‑Herausforderungen zu stellen.