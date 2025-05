Borderlands 4: Kompass hilft bei neuer Vertikalität

Autor:, in / Borderlands 4

In Borderlands 4 wird es viel mehr Vertikalität in der Welt geben, ein Kompass mit Pfeil erleichtert Kammerjägern die Navigation.

Eine riesige Welt hat Gearbox Software für Borderlands 4 geschaffen. Der Entwickler hat für den neusten Teil der Looter-Shooter-Reihe beim Design auch vermehrt auf Vertikalität gesetzt, was das ganze Spielerlebnis noch umfangreicher erscheinen lässt.

Randy Pitchford sprach auf der PAX East über das Borderlands 4-Universum und erzählte, dass man auch dorthin gelangen kann, was man am Horizont sieht, was die Größe des Spiels verdeutlichen soll.

„Dies ist das (bei weitem) größte Universum, das wir aufgebaut haben, und es ist nahtlos. Es gibt keine Ladezeiten. Wenn man irgendwo auf dem Bildschirm etwas sieht, das eine Meile entfernt am Himmel liegt, könnt ihr dorthin gelangen. Wir haben eine verdammt große Welt geschaffen. Und viele der Dinge, die man tut, können im lokalen Raum sein, aber viele Dinge, die man tut oder tun will, sind da draußen, und eine Karte des lokalen Raums ist kein guter Weg, um zu navigieren, wenn man über Ziele und Möglichkeiten nachdenkt, die gleichzeitig meilenweit entfernt sein können. Ein Kompass hilft uns dabei sehr.“ „Außerdem wollte das Team die Grenzen des Designs und der Umgebung ausloten. Anstatt nur eine einzige flache Ebene zu haben, haben sie sich für eine Menge Vertikalität entschieden. In Borderlands 4 wird es mehr Vertikalität geben, als man je zuvor in einem Borderlands-Spiel gesehen hat, und wenn man eine vielschichtige Umgebung hat, ist eine zweidimensionale Ansicht von oben extrem verwirrend.“

Damit sich Kammerjäger besser zurechtfinden, wurde zur besseren Navigation ein Kompass eingeführt, der euch wegen der neuen Vertikalität sagt, ob das Ziel oben oder unten ist.

„Mit einem Kompass mit Pfeilen, die einem sagen, ob etwas oben oder unten ist, hat man ein viel besseres Gefühl für die räumliche Lage, und wir wollen, dass man das Spiel spielt, nicht die Karte. Also haben wir uns verpflichtet, all unsere Investitionen in dieses Kompasssystem zu stecken.“ „Ihr habt immer noch die große Karte. Sie ist nur einen Klick entfernt und wir haben mehr coole Sachen eingebaut als je zuvor. Wir haben sogar eine Art KI-gesteuertes Navigationssystem, das dir ein GPS auf der großen Karte zeigt, um dir zu zeigen, wohin du gehen kannst, und es gibt sogar einen Begleiter in der Welt, Echobot, der einige Funktionen hat, die dir bei der Navigation helfen.“

Wegen des Kompasses verzichtet Borderlands 4 auf eine Minimap. Sie könnte aber in einem zukünftigen Update zurückkehren. Doch Spieler sollten es erstmal Spielen, ehe sie vorschnell urteilen.