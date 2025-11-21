Borderlands 4: Kostenloses Bounty Pack 1 für alle Spieler

Borderlands 4 Bounty Pack 1: Wie Rush den Söldnertag rettete ab heute kostenlos für alle Borderlands 4-Spielerinnen und -Spieler verfügbar!

Heute veröffentlichen 2K und Gearbox Software voller Stolz das Bounty Pack 1 „Wie Rush den Söldnertag rettete“. Als besonderes Weihnachts-Dankeschön an die fantastische Borderlands 4 Community ist das Pack ab heute für alle Spieler kostenlos verfügbar.

Spieler können sich ab sofort mit Rush, dem sympathischen Anführer der Outbounders, zusammenschließen, um den geizigen Minister Screw zu stoppen und den Menschen auf Kairos festliche Freude zu bringen. Da es sich um ein Feiertagsthema handelt, sollte das Bounty Pack noch vor Jahresende erscheinen. Aufgrund der laufenden Arbeiten, die das Borderlands 4 Erlebnis weiter verbessern, konnte jedoch nicht mehr sämtliches ursprünglich geplantes chaotisches Zusatzmaterial rechtzeitig fertiggestellt werden.

Fünftes Bounty Pack angekündigt

Zusätzlich zur kostenlosen Bereitstellung von Bounty Pack 1 wird auch ein fünftes Bounty Pack veröffentlicht. Spieler können sich im kommenden Jahr also auf noch mehr Chaos auf Kairos freuen. Wer das Bounty Pack Bundle bereits gekauft hat, erhält das neue fünfte Bounty Pack ohne zusätzliche Kosten. Besitzer des Bundles erhalten weiterhin vier bezahlte Bounty Packs (Bounty Pack 2, 3, 4 und 5). Alle Spieler erhalten zusätzlich das kostenlose Bounty Pack 1. Weitere Informationen zu Inhalten und Veröffentlichungsterminen folgen.

Bounty Packs sind kostenpflichtige Inhalte nach dem Launch. Sie bringen neue Kosmetika, zusätzliche Möglichkeiten für Loot und kurze, aber atmosphärische Story Elemente nach Kairos. Sie richten sich vorwiegend an Spieler im frühen bis mittleren Spielverlauf, die ihren Kammerjäger zusätzlichen Stil verleihen möchten. Die Missionen lassen sich jederzeit während der Levelphase spielen. Inhalt und Thema variieren je nach Bounty Pack.

Die Bounty Packs sind nur ein Teil der umfassenden Roadmap für Inhalte nach dem Launch. Diese enthält außerdem zwei Story Packs. Story Packs sind die umfangreichsten kostenpflichtigen Inhalte für Borderlands 4. Sie bieten neue Kosmetika, neue Ausrüstung, neue Kammerjäger, neue Zonen sowie neue Haupt- und Nebenmissionen.

Inhalte des Bounty Pack 1

In „Wie Rush den Söldnertag rettete“ stehen Rushs Hoffnungen auf festliche Fröhlichkeit im direkten Gegensatz zum geizigen Minister Screw. Screw ist ein Untergebener des Timekeepers und dafür zuständig, Festlichkeiten möglichst eintönig zu gestalten. In mehreren neuen Missionen zeigen Spieler Screw die wahre Bedeutung des Söldnertags und können dabei neue legendäre Beute erhalten.

Bounty Pack 1 enthält eine Tresorkarte mit Belohnungen, die durch Gameplay freigeschaltet werden. Dazu gehören:

24 Kosmetika

4 neu rollbare Ausrüstungsteile, beliebig oft erspielbar und ideal für die Optimierung bestimmter Builds

Eine vollständige Liste aller Items ist hier verfügbar.