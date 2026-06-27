Borderlands 4: Liefert riesiges Update mit neuem Raid, Loot und Cross-Saves

Borderlands 4 erweitert das Endgame mit neuem Raid, Circle of Slaughter und Cross-Saves.

Mit Update 1.8 erhält Borderlands 4 eine umfangreiche Ladung neuer Inhalte. Neben der kostenpflichtigen Story-Erweiterung Bounty Pack 3: A Zane to Kill For stehen allen Spielern ab sofort der kostenlose Endgame-Raid Takedown at Hadron Abyss, die Rückkehr von Circle of Slaughter sowie plattformübergreifende Speicherstände zur Verfügung.

Besonders die Einführung von Cross-Saves dürfte viele Spieler freuen. Fortschritte können nun nahtlos zwischen allen Plattformen übertragen werden, auf denen Borderlands 4 verfügbar ist.

Die Highlights von Update 1.8

Bounty Pack 3: A Zane to Kill For

Kostenloser Endgame-Raid Takedown at Hadron Abyss

Rückkehr von Circle of Slaughter

Plattformübergreifende Speicherstände (Cross-Saves)

Neue Vault Card 3 mit kosmetischen Belohnungen

Neue legendäre und perlmuttfarbene Ausrüstung

Bounty Pack 3: A Zane to Kill For

Die neue narrative Erweiterung schickt Spieler in ein Neon-Noir-Abenteuer. Zane muss den mysteriösen Mord an seiner Digi-Clone-Sicherung aufklären und reist dafür in eine ungewöhnliche Arcade-Welt.

Enthalten sind:

Neue Story-Mission

Neuer Boss

Zwei neue Mini-Bosse

Neue hochstufige Beute

Vault Card 3 mit 24 kosmetischen Gegenständen

Vier neue auswürfelbare Ausrüstungsteile

Kostenloser Raid: Takedown at Hadron Abyss

Nach Abschluss der Kampagne können Spieler den neuen Raid über das Raid-Board starten. Die Mission führt in die unterseeische Forschungsanlage Hadron Abyss, in der mutierte Kreaturen und gefährliche Spitzenprädatoren lauern.

Am Ende wartet der neue Raid-Boss:

Child of Terramorphous

Die Schwierigkeit skaliert dynamisch mit der Gruppengröße. Zusätzlich können Mayhem-Level oder ein Hardcore-Modus mit nur einem Leben aktiviert werden.

Neue Raid-Beute

Neue perlmuttfarbene Waffe

Shark Bait (Tediore-Schrotflinte)

Neue legendäre Gegenstände

Ishmael (Order-Scharfschützengewehr)

Shoals (Jakobs-Pistole)

Marshall’s Claw (Maliwan-Scharfschützengewehr)

Swan Song (Daedalus-Schrotflinte)

Fishward (Jakobs-Sturmgewehr)

Little Sister (Tediore-Schild)

Vitae (Jakobs-Repkit)

Ordinance (Tediore-Granate)

Draupner (Order-Schwere Waffe)

Zusätzlich wurden fünf neue Klassen-Mods für die aktuellen Kammer-Jäger integriert.

Circle of Slaughter kehrt zurück

Der beliebte Arena-Modus aus Borderlands 3 feiert sein Comeback. Spieler müssen fünf Runden mit jeweils drei Wellen überstehen. In jeder dritten Welle erscheint ein besonders gefährlicher Boss.

Nach jeder Runde können Spieler:

Die Arena verlassen und ihre Beute sichern

Weiterspielen und höhere Risiken eingehen

Besonders im Koop-Modus gibt es neue Mechaniken. Gefallene Spieler landen in einer Strafbox und können das Team weiterhin aktiv unterstützen oder zusätzliche Gefahren auslösen.

Das kommt als Nächstes

Gearbox hat bereits die nächsten Inhalte angekündigt:

30. Juli

Bounty Pack 4: Murders & Acquisitions

Update 1.9

September

Bounty Pack 5

Story Pack 2

Neuer spielbarer Kammer-Jäger: Loveless the Hacker

Loveless ist eine ehemalige Anshin-Hackerin, die mit einem selbst erschaffenen digitalen Virus verbunden ist. Dieser kann eine physische Form annehmen und erweitert ihre Fähigkeiten im Kampf erheblich.

Mit Update 1.8 erhält Borderlands 4 eines der bislang umfangreichsten Content-Updates seit dem Start und baut insbesondere sein Endgame-Angebot deutlich aus.