Borderlands 4: Liefert riesiges Update mit neuem Raid, Loot und Cross-Saves

Mit Update 1.8 erhält Borderlands 4 eine umfangreiche Ladung neuer Inhalte. Neben der kostenpflichtigen Story-Erweiterung Bounty Pack 3: A Zane to Kill For stehen allen Spielern ab sofort der kostenlose Endgame-Raid Takedown at Hadron Abyss, die Rückkehr von Circle of Slaughter sowie plattformübergreifende Speicherstände zur Verfügung.
Besonders die Einführung von Cross-Saves dürfte viele Spieler freuen. Fortschritte können nun nahtlos zwischen allen Plattformen übertragen werden, auf denen Borderlands 4 verfügbar ist.
Die Highlights von Update 1.8
- Bounty Pack 3: A Zane to Kill For
- Kostenloser Endgame-Raid Takedown at Hadron Abyss
- Rückkehr von Circle of Slaughter
- Plattformübergreifende Speicherstände (Cross-Saves)
- Neue Vault Card 3 mit kosmetischen Belohnungen
- Neue legendäre und perlmuttfarbene Ausrüstung
Bounty Pack 3: A Zane to Kill For
Die neue narrative Erweiterung schickt Spieler in ein Neon-Noir-Abenteuer. Zane muss den mysteriösen Mord an seiner Digi-Clone-Sicherung aufklären und reist dafür in eine ungewöhnliche Arcade-Welt.
Enthalten sind:
- Neue Story-Mission
- Neuer Boss
- Zwei neue Mini-Bosse
- Neue hochstufige Beute
- Vault Card 3 mit 24 kosmetischen Gegenständen
- Vier neue auswürfelbare Ausrüstungsteile
Kostenloser Raid: Takedown at Hadron Abyss
Nach Abschluss der Kampagne können Spieler den neuen Raid über das Raid-Board starten. Die Mission führt in die unterseeische Forschungsanlage Hadron Abyss, in der mutierte Kreaturen und gefährliche Spitzenprädatoren lauern.
Am Ende wartet der neue Raid-Boss:
- Child of Terramorphous
Die Schwierigkeit skaliert dynamisch mit der Gruppengröße. Zusätzlich können Mayhem-Level oder ein Hardcore-Modus mit nur einem Leben aktiviert werden.
Neue Raid-Beute
Neue perlmuttfarbene Waffe
- Shark Bait (Tediore-Schrotflinte)
Neue legendäre Gegenstände
- Ishmael (Order-Scharfschützengewehr)
- Shoals (Jakobs-Pistole)
- Marshall’s Claw (Maliwan-Scharfschützengewehr)
- Swan Song (Daedalus-Schrotflinte)
- Fishward (Jakobs-Sturmgewehr)
- Little Sister (Tediore-Schild)
- Vitae (Jakobs-Repkit)
- Ordinance (Tediore-Granate)
- Draupner (Order-Schwere Waffe)
Zusätzlich wurden fünf neue Klassen-Mods für die aktuellen Kammer-Jäger integriert.
Circle of Slaughter kehrt zurück
Der beliebte Arena-Modus aus Borderlands 3 feiert sein Comeback. Spieler müssen fünf Runden mit jeweils drei Wellen überstehen. In jeder dritten Welle erscheint ein besonders gefährlicher Boss.
Nach jeder Runde können Spieler:
- Die Arena verlassen und ihre Beute sichern
- Weiterspielen und höhere Risiken eingehen
Besonders im Koop-Modus gibt es neue Mechaniken. Gefallene Spieler landen in einer Strafbox und können das Team weiterhin aktiv unterstützen oder zusätzliche Gefahren auslösen.
Das kommt als Nächstes
Gearbox hat bereits die nächsten Inhalte angekündigt:
30. Juli
- Bounty Pack 4: Murders & Acquisitions
- Update 1.9
September
- Bounty Pack 5
- Story Pack 2
- Neuer spielbarer Kammer-Jäger: Loveless the Hacker
Loveless ist eine ehemalige Anshin-Hackerin, die mit einem selbst erschaffenen digitalen Virus verbunden ist. Dieser kann eine physische Form annehmen und erweitert ihre Fähigkeiten im Kampf erheblich.
Mit Update 1.8 erhält Borderlands 4 eines der bislang umfangreichsten Content-Updates seit dem Start und baut insbesondere sein Endgame-Angebot deutlich aus.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Scheint auf jeden Fall genug Inhalte zu geben.
Fand es super geil zum Start.
Aber mittlerweile ist komplett die Luft raus.
Endgame-Content war in BL3 sogar besser und mittlerweile sind auch meine Mates nicht mehr am Start um sich gemeinsam auf die neuen Bosse zu stürzen und sich gegenseitig mit neuen Builds zu übertrumpfen.
Ach, ja… Das wollte ich irgendwann mal spielen. Borderlands kaufe ich immer für 10 Euro mit allen Inhalten, Spiele dann die Hälfte der Hauptstory und schmeiße es von der Platte. 🤷🏻