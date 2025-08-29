Borderlands 4: Live-Action-Trailer veröffentlicht

8 Autor: , in News / Borderlands 4
Übersicht
Image: 2K

Schaut euch den neuen Live-Action-Trailer zum Looter-Shooter Borderlands 4 an.

Um die Freude der bevorstehenden Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September anzuheizen, hat 2K Games einen Live-Action-Trailer produziert.

Im Trailer packen die Spieler ihr Hab und Gut, inklusive Knarren, um die Erde zu verlassen und auf einem neuen Planeten fette Beute zu machen.

  3. Patricius 26105 XP Nasenbohrer Level 3 | 29.08.2025 - 18:18 Uhr

    Als „echter Fan“ hol ich mir das trotzdem erst im Sale. Sorry Randy.

  4. Terendir 133380 XP Elite-at-Arms Silber | 29.08.2025 - 18:41 Uhr

    ehm… wth was that?
    Sorry, aber der Trailer war einfach nur schlecht bzw. meinen Humor triffts kein Stück …

