Borderlands 4: Live-Action-Trailer veröffentlicht

Schaut euch den neuen Live-Action-Trailer zum Looter-Shooter Borderlands 4 an.

Um die Freude der bevorstehenden Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September anzuheizen, hat 2K Games einen Live-Action-Trailer produziert.

Im Trailer packen die Spieler ihr Hab und Gut, inklusive Knarren, um die Erde zu verlassen und auf einem neuen Planeten fette Beute zu machen.