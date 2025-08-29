Borderlands 4: Live-Action-Trailer veröffentlicht

Um die Freude der bevorstehenden Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September anzuheizen, hat 2K Games einen Live-Action-Trailer produziert.
Im Trailer packen die Spieler ihr Hab und Gut, inklusive Knarren, um die Erde zu verlassen und auf einem neuen Planeten fette Beute zu machen.
Gott is die deutsche Audiospur ein graues 😱
Das ist die automatische Übersetzung von YouTube. Das hört sich immer grauenvoll an
Hör ich zum ersten mal sowas,da verstehe ich lieber gar nichts vom Trailer 😅
Wir sind echt gesegnet diesen Sommer, ein weiteres Game auf meiner Liste. Um so mehr da es Coop ist
Seltsamer Trailer..entwickelt bei mir jetzt keinen hype
Als „echter Fan“ hol ich mir das trotzdem erst im Sale. Sorry Randy.
ehm… wth was that?
Sorry, aber der Trailer war einfach nur schlecht bzw. meinen Humor triffts kein Stück …
Das Spiel ist einfach nichts für mich.