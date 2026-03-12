Borderlands 4: Mad Ellie Story Pack: Neuer Kammerjäger, kosmischer Horror und massig Loot

Borderlands 4 bringt Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned mit brandneuem Kammerjäger C4SH, Whispering Glacier und epischen Herausforderungen.

Gearbox Software und 2K haben das erste Borderlands 4 Story Pack 1 – Mad Ellie and the Vault of the Damned für den 26. März angekündigt.

Spieler erwartet ein umfangreicher DLC mit einem neuen Kammerjäger, C4SH, einer komplett neuen Zone voller Missionen, Bosskämpfe, Sammelobjekte und massig Loot.

Im Whispering Glacier treffen die Spieler auf die mutige Mechanikerin Ellie, Tochter von Moxxi, und stürzen sich in ein kosmisches Abenteuer.

Eine unheilvolle Entität bedroht die Welt von Kairos, und nur durch Kooperation mit Ellie und dem neuen Kammerjäger können Spieler die verfluchte Vault of the Damned betreten. Dabei begegnen sie bekannten Charakteren wie Mancubus, Pickle und Crazy Earl, können aber ohne Vorwissen direkt einsteigen.

Der neue Kammerjäger C4SH the Rogue bringt Casino-Bot-Charm und übernatürliche Fähigkeiten ins Spiel. Seine Action-Skills wie Sleight of Hand erlauben es, Karten aus einem zufallsbasierten Deck zu ziehen, um mächtige Zauber auf Gegner loszulassen.

C4SH verfügt über drei einzigartige Action-Skills und verzweigte Skill-Bäume, die mit Passivboni und Augmentierungen weiter ausgebaut werden können.

Das Story Pack enthält zudem:

Zwei große Bosskämpfe und 16 Minibosse

Neue Gegner wie Soldaten der DAHL-Legion, wilde Kraggons und Scavs

Drei neue perlmuttfarbene Waffen und elf legendäre Ausrüstungsgegenstände

28 neue kosmetische Gegenstände: Kammerjäger-Köpfe und Skins, Waffen- und Fahrzeug-Skins, ECHO-4-Drohnen-Skins & Rahmen

Parallel erscheint ein Update, das charakterübergreifenden Fortschritt einführt: Neue Charaktere eines Kontos teilen nun Kartenfortschritt, SDU-Token, Hover-Drives, kosmetische Belohnungen und Aktivitätsfortschritt. Spätere Updates sollen Plattformübergreifende Spielstände ermöglichen.

Die Roadmap 2026 hält weitere Inhalte bereit: Monatliche Updates bis Sommer, darunter Raid-Boss im April und Takedown im Mai. Story Pack 2 folgt im dritten Quartal 2026 mit einem weiteren Kammerjäger, neuen Missionen, Ausrüstung und kosmetischen Items.

Borderlands 4 ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und Epic Games Store erhältlich.