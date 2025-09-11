Borderlands 4: Medaillenspiegel: Erste Wertungen aus dem Vault

Am morgigen Freitag geht der Wahnsinn nach unendlich viel Beute in die nächste Runde, wenn Borderlands 4 für Konsolen und PC erscheint.
Einen Tag vor dem offiziellen Release fiel das Embargo für die Berichterstattung zum Spiel des Entwicklers Gearbox Software.
Die Schatzkammer mit den ersten Wertungen wurde geöffnet. Wie gut die Beute ausfällt, zeigen euch die ersten Zahlen der internationalen Presse.
Borderlands 4 – Medaillenspiegel
- XboxEra 10/10
- DualShockers 9/10
- Loot Level Chill 9/10
- Shacknews 9/10
- WellPlayed 9/10
- INVEN 8,7/10
- GameInformer 8,5/10
- GamePro 85/100
- GAMES.CH 85/100
- IGN 8/10
- Gamespot 7/10
- Gameblog 7/10
Wertungen 5/5
- WindowsCentral 4/5
- VGC 4/5
- GamesRadar+ 4/5
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht 1 zu 1 aus wie Teil 3.
Klar liegt an der Grafik.
Aber die Story soll auch nicht wirklich gut sein.
Dann kann ich aber auch Teil 3 oder besser 2 spielen und muss keine 70€ ausgeben.
Bin eher etwas enttäuscht.
Borderlands 4 sieht schon besser aus als Teil 3. Besonders in Innenräumen und kleineren Gebieten sieht das Spiel sehr gut aus.
Ich hab nur Borderlands 1 wirklich durch gespielt.
Teil 2 hab ich zweimal angefangen und mittendrin abgebrochen.
Das Presequel vielleicht ne Stunde.
Teil 3 hab ich nur bis zum Raunschiff.
Tony Tina nicht mal angefangen.
Es ist nicht meine Reihe…
Sehr gut, mit einem 84er Metascore bin ich sehr zufrieden. Ist nicht ganz so gut wie Doom: The Dark Ages geworden, aber zumindest nah dran.
Scheint ja ganz gut geworden zu sein.
Ich freue mich schon sehr darauf! Halt nicht day 1 oder 2 😉