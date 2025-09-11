Borderlands 4: Medaillenspiegel: Erste Wertungen aus dem Vault

Autor: , in News / Borderlands 4
Image: 2K

Hier sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Looter-Shooter Borderlands 4.

Am morgigen Freitag geht der Wahnsinn nach unendlich viel Beute in die nächste Runde, wenn Borderlands 4 für Konsolen und PC erscheint.

Einen Tag vor dem offiziellen Release fiel das Embargo für die Berichterstattung zum Spiel des Entwicklers Gearbox Software.

Die Schatzkammer mit den ersten Wertungen wurde geöffnet. Wie gut die Beute ausfällt, zeigen euch die ersten Zahlen der internationalen Presse.

Borderlands 4 – Medaillenspiegel

  • XboxEra 10/10
  • DualShockers 9/10
  • Loot Level Chill 9/10
  • Shacknews 9/10
  • WellPlayed 9/10
  • INVEN 8,7/10
  • GameInformer 8,5/10
  • GamePro 85/100
  • GAMES.CH 85/100
  • IGN 8/10
  • Gamespot 7/10
  • Gameblog 7/10

Wertungen 5/5

  • WindowsCentral 4/5
  • VGC 4/5
  • GamesRadar+ 4/5

  1. Drakeline6 168495 XP First Star Onyx | 11.09.2025 - 14:38 Uhr

    Sieht 1 zu 1 aus wie Teil 3.
    Klar liegt an der Grafik.
    Aber die Story soll auch nicht wirklich gut sein.
    Dann kann ich aber auch Teil 3 oder besser 2 spielen und muss keine 70€ ausgeben.
    Bin eher etwas enttäuscht.

    0
    • Bootie Sweat 10380 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.09.2025 - 14:47 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Borderlands 4 sieht schon besser aus als Teil 3. Besonders in Innenräumen und kleineren Gebieten sieht das Spiel sehr gut aus.

      0
  2. Krawallier 134995 XP Elite-at-Arms Silber | 11.09.2025 - 14:39 Uhr

    Ich hab nur Borderlands 1 wirklich durch gespielt.
    Teil 2 hab ich zweimal angefangen und mittendrin abgebrochen.
    Das Presequel vielleicht ne Stunde.
    Teil 3 hab ich nur bis zum Raunschiff.
    Tony Tina nicht mal angefangen.
    Es ist nicht meine Reihe…

    0
  3. Bootie Sweat 10380 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.09.2025 - 14:43 Uhr

    Sehr gut, mit einem 84er Metascore bin ich sehr zufrieden. Ist nicht ganz so gut wie Doom: The Dark Ages geworden, aber zumindest nah dran.

    1

