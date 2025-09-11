Borderlands 4: Medaillenspiegel: Erste Wertungen aus dem Vault

Hier sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Looter-Shooter Borderlands 4.

Am morgigen Freitag geht der Wahnsinn nach unendlich viel Beute in die nächste Runde, wenn Borderlands 4 für Konsolen und PC erscheint.

Einen Tag vor dem offiziellen Release fiel das Embargo für die Berichterstattung zum Spiel des Entwicklers Gearbox Software.

Die Schatzkammer mit den ersten Wertungen wurde geöffnet. Wie gut die Beute ausfällt, zeigen euch die ersten Zahlen der internationalen Presse.

Borderlands 4 – Medaillenspiegel

XboxEra 10/10

DualShockers 9/10

Loot Level Chill 9/10

Shacknews 9/10

WellPlayed 9/10

INVEN 8,7/10

GameInformer 8,5/10

GamePro 85/100

GAMES.CH 85/100

IGN 8/10

Gamespot 7/10

Gameblog 7/10

Wertungen 5/5

WindowsCentral 4/5

VGC 4/5

GamesRadar+ 4/5