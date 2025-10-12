Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!
Hier die aktuellen Codes, die in rund 42 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.
Borderlands 4 Shift Codes
- BHXBB-W6BCB-WXJ3W-B3BTT-FTW3Z
- BZX3B-6RTWB-5FTBW-TBT3B-3XZCT
- J9FB3-9XTW3-56JJK-TBBTJ-TF9X3
Danke euch ✌🏻 hab se gleich mal mitgenommen 😅
Danke die Schlüssel sind immer nützlich
Bedankt ☺️ Schlüssel nehme ich immer gern mit, auch wenn BL4 bei mir grad eine Pause eingelegt hat. Nach der Story alles abfarmen war dann doch ein wenig langweilig. Und an den Witz von Teil 2 kommen auch hier die Nebenmissionen nicht ran
😀😀👍👍
Danke, die Schlüssel hebe ich für später auf.
Kann man ja mal irgendwann einlösen.
Mal wieder für ein späteres Level 50 einkassiert.
Danke 🙂
Danke, alle eingelöst 👍
Merci