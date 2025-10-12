Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe für mehr goldene Schlüssel.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!

Hier die aktuellen Codes, die in rund 42 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

Borderlands 4 Shift Codes

BHXBB-W6BCB-WXJ3W-B3BTT-FTW3Z

BZX3B-6RTWB-5FTBW-TBT3B-3XZCT

J9FB3-9XTW3-56JJK-TBBTJ-TF9X3