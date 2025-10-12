Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe für mehr goldene Schlüssel.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!

Hier die aktuellen Codes, die in rund 42 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

Borderlands 4 Shift Codes

  • BHXBB-W6BCB-WXJ3W-B3BTT-FTW3Z
  • BZX3B-6RTWB-5FTBW-TBT3B-3XZCT
  • J9FB3-9XTW3-56JJK-TBBTJ-TF9X3

  3. Phex83 125160 XP Man-at-Arms Gold | 12.10.2025 - 08:55 Uhr

    Bedankt ☺️ Schlüssel nehme ich immer gern mit, auch wenn BL4 bei mir grad eine Pause eingelegt hat. Nach der Story alles abfarmen war dann doch ein wenig langweilig. Und an den Witz von Teil 2 kommen auch hier die Nebenmissionen nicht ran

