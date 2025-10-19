Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe für mehr goldene Schlüssel.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!

Hier die aktuellen Codes, die in rund 24 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

Borderlands 4 Shift Codes

TZR3T-JZJKJ-WXJTC-T33TB-RFCFR

3S6TT-CZJWT-WXJT5-3B3BJ-JS3JZ

J96BJ-RZJWB-C6TJC-BBJJJ-5B5W9