Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!
Hier die aktuellen Codes, die in rund 24 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.
Borderlands 4 Shift Codes
- TZR3T-JZJKJ-WXJTC-T33TB-RFCFR
- 3S6TT-CZJWT-WXJT5-3B3BJ-JS3JZ
- J96BJ-RZJWB-C6TJC-BBJJJ-5B5W9
Merci 💚
Hab schon Bock auf das kommende Event am Donnerstag, und bin neugierig auf den kommenden Patch mit den ganzen Anpassungen.
Der könnte einige Builds etwas durcheinander bringen und ganz neue hervorbringen.
Die könnten mal länger halten, 24 Stunden sind ja etwas dünn.
Hab ik gleich mal mitgenommen, danke für die Info 😅✌🏻
Dankeschön
Wie immer, vielen Dank 🙏🏻
Und irgendwann wenn ich das Spiel dann mal starte habe ich gut 100 oder mehr Schlüssel ✌🏻 und keine Probleme mit der Ausrüstung. Da kann man dann gut alle 10 Level ein paar Schlüssel nutzen und kommt bis zum endgame ohne zu Farmen.
Thx! Auch wenn ich nicht weiß wann ich dazu komme