Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!
Hier die aktuellen Codes, die in rund 24 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.
Borderlands 4 Shift Codes
- JZFTT-SSTC3-5FTT5-J3TB3-JSB9S
- BZ6TT-JBWKB-KX3BK-BJT3T-5FS63
- 3Z6T3-CTWWB-KX3BW-3B3BT-SWBSB
Wie immer, vielen Dank 🙏🏻
Danke, eingelöst
Danke für die Codes ✌🏻
WOW , ein fettes Dankeschön hierfür. Ab und zu tauchen auch Codes bei Twitter auf