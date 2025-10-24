Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe für mehr goldene Schlüssel.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!

Hier die aktuellen Codes, die in rund 24 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

Borderlands 4 Shift Codes

JZFTT-SSTC3-5FTT5-J3TB3-JSB9S

BZ6TT-JBWKB-KX3BK-BJT3T-5FS63

3Z6T3-CTWWB-KX3BW-3B3BT-SWBSB