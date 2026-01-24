Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

4 Autor: , in News / Borderlands 4
Übersicht
Image: 2K

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe für mehr goldene Schlüssel.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!

Hier gibt es einen aktuelle Code, der am 13.01.2026 abläuft. Also löst den Code am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

Borderlands 4 Shift Codes

  • TZXJB-KZW9T-W63TW-BBT3T-SBH66

Wer von euch spielt weiterhin Borderlands 4?

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Borderlands 4

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Phex83 133000 XP Elite-at-Arms Silber | 24.01.2026 - 14:23 Uhr

    Nach Diablo 4 sage ich auch bei Borderlands 4: lass mal gut sein. Die früheren Teile waren Mega, aber mittlerweile sind beide nur noch Mittelmaß

    0
  4. Rotten 96565 XP Posting Machine Level 3 | 24.01.2026 - 15:25 Uhr

    Danke für den Code 😅✌🏻

    Angefangen habe ik noch nit 🤭 is aber schon gekauft 🫣

    0

Hinterlasse eine Antwort