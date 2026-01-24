Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!
Hier gibt es einen aktuelle Code, der am 13.01.2026 abläuft. Also löst den Code am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.
Borderlands 4 Shift Codes
- TZXJB-KZW9T-W63TW-BBT3T-SBH66
Wer von euch spielt weiterhin Borderlands 4?
Würde ich höchstens mal im Game Pass ausprobieren wollen.
Nach Diablo 4 sage ich auch bei Borderlands 4: lass mal gut sein. Die früheren Teile waren Mega, aber mittlerweile sind beide nur noch Mittelmaß
Danke für den Code, er geht immer noch.
Danke für den Code 😅✌🏻
Angefangen habe ik noch nit 🤭 is aber schon gekauft 🫣