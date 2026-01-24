Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe für mehr goldene Schlüssel.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!

Hier gibt es einen aktuelle Code, der am 13.01.2026 abläuft. Also löst den Code am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

Borderlands 4 Shift Codes

TZXJB-KZW9T-W63TW-BBT3T-SBH66

Wer von euch spielt weiterhin Borderlands 4?