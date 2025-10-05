Borderlands 4: Mehr Shift-Codes für goldene Schlüssel

Loot, Loot und noch mehr Loot! Borderlands 4-Spieler können noch mehr fette Beute machen!
Hier die aktuellen Codes, die in rund 24 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.
Borderlands 4 Shift Codes
- T9XTB-93BC3-56T35-TBBJT-KF5TW
- TZRBJ-3KTWT-KX3BC-TT3TB-B9ZSK
- 3HR33-KWBKT-KRJ3W-JBBTJ-FSTC3
