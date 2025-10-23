Borderlands 4: Meistverkauftes Premium-Spiel in den USA im September

Borderlands 4 war das meistverkaufte Premium-Spiel in den USA im September, lieferte das beste Startumsatz‑Monatsergebnis der Franchise und Platz 3 im Jahresranking 2025.

Borderlands 4 hat im September eindrucksvoll bewiesen, dass die beliebte Loot-Shooter-Reihe nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.

Der neueste Teil der Serie war in den USA das meistverkaufte Premium-Videospiel des Monats und sicherte sich auf Anhieb Platz 3 der Jahrescharts 2025.

Besonders bemerkenswert: Sowohl auf Xbox als auch auf den aggregierten PC-Storefronts war Borderlands 4 die unangefochtene Nummer eins, wie Circana berichtet.

Auch finanziell setzte Borderlands 4 neue Maßstäbe. Kein anderer Titel der Reihe konnte in seinem Startmonat höhere Umsätze erzielen – der neue Teil übertraf sogar den bisherigen Spitzenreiter Borderlands 3 um satte 30 %.

Damit markiert der vierte Teil nicht nur einen kommerziellen Höhepunkt, sondern auch einen historischen Moment für das Franchise.