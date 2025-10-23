Borderlands 4: Meistverkauftes Premium-Spiel in den USA im September

Borderlands 4 hat im September eindrucksvoll bewiesen, dass die beliebte Loot-Shooter-Reihe nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.
Der neueste Teil der Serie war in den USA das meistverkaufte Premium-Videospiel des Monats und sicherte sich auf Anhieb Platz 3 der Jahrescharts 2025.
Besonders bemerkenswert: Sowohl auf Xbox als auch auf den aggregierten PC-Storefronts war Borderlands 4 die unangefochtene Nummer eins, wie Circana berichtet.
Auch finanziell setzte Borderlands 4 neue Maßstäbe. Kein anderer Titel der Reihe konnte in seinem Startmonat höhere Umsätze erzielen – der neue Teil übertraf sogar den bisherigen Spitzenreiter Borderlands 3 um satte 30 %.
Damit markiert der vierte Teil nicht nur einen kommerziellen Höhepunkt, sondern auch einen historischen Moment für das Franchise.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
War mir selbst im Angebot zu teuer.
Die sollen erstmal die Performance fixen.
Das wundert mich. Ich find es weder premium noch hab ich es mir gekauft. Gutes Spiel und Borderlands aber dieses Preis nicht wert. Wird im Sale gekauft.