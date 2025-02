Borderlands 4: Milliarden von Waffen und Zubehör laut Gearbox

Autor:, in / Borderlands 4

In einem Looter-Shooter soll es vor allem an einer Sache nicht mangeln: Beute! Die Borderlands-Reihe hatte davon bisher schon reichlich und Spieler konnten sich auf der Suche nach Waffen und Ausrüstung auf einen riesigen Pool verlassen, der durch eigene Hersteller in Funktion und Aussehen deutlich variierte.

Für Borderlands 4 versicherte Senior Project Producer Anthony Nicholson jetzt, dass der Loot ebenfalls nicht zu knapp wird, denn es gibt Milliarden davon.

Gegenüber GamesRadar sagte Nicholson, man habe „immer mehr Waffen, Hersteller, legendäre Waffen und Möglichkeiten zur Anpassung und zum Ausdruck des Spielers hinzufügt.“

Tatsächlich gebe es „Milliarden von Waffen und Zubehör“ in Borderlands 4.

Man darf allerdings nicht vergessen, dass die meiste Beute Schrott ist, direkt aus dem Inventar fliegt oder verkauft wird.

Sollte aber etwas Besonderes droppen, dann will man „aufregende Momente schaffen, wenn eine seltene Waffe, ein seltener Gegenstand oder etwas völlig Unerwartetes herunterfällt.“

Borderlands 4 wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC entwickelt. Der Looter-Shooter soll in diesem Jahr erscheinen.