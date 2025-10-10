Borderlands 4: Nächster Patch stärkt Nahkampf-Builds

Nächste Woche bringt ein Patch für Borderlands 4 Balance-Änderungen für Klassen, Ausrüstung und Fähigkeiten.

Ein kleines Update für Borderlands 4 ging gestern Abend live. Es aktualisierte die wöchentlichen Aktivitäten im Looter-Shooter und passte einige Werte bei legendärer Ausrüstung an.

Die Details dazu findet ihr weiter unten.

Nächste Woche steht zudem eine weitere Runde von Änderungen an, die Klassen, Repkits, Schilde und Firmware betreffen. Das Ziel ist es, Nahkampf‑Builds zu stärken und Probleme in spezifischen Vault‑Hunter‑Builds zu lösen.

Ebenfalls auf der Agenda von Gearbox stehen Korrekturen für unerwartete Interaktionen bestimmter Vault‑Hunter‑Fähigkeiten und Anpassungen an zu mächtiger Ausrüstung. Zusätzlich liefert das kommende Update wichtige Verbesserungen bei Stabilität und Performance sowie nützliche Änderungen zur Nutzerfreundlichkeit.

Patch Notes Weekly Activities: Weekly Big Encore Boss switched to a tougher variant of a different existing boss with an even more rewarding loot pool for those who take it on.

switched to a tougher variant of a different existing boss with an even more rewarding loot pool for those who take it on. The Weekly Wildcard Mission changed. These missions feature a guaranteed Legendary drop you can earn repeatedly to get your ideal roll.

changed. These missions feature a guaranteed Legendary drop you can earn repeatedly to get your ideal roll. Maurice’s Black Market Vending Machine moved to another location and changed its offerings. Gear Balance Adjustments: Ruby’s Grasp damage increased by 50%

Ruby’s Grasp fire rate increased by 25%

Bully drone damage increased by 50%

Bully base damage increased by 50%

Rangefinder base damage increase by 30%

Queen’s Rest spawn chance increased from 30% to 50%

Queen’s Rest fire rate increased by 50%

Seventh Sense orb damage increased by 250%

Hellwalker base damage increase 30%

Convergence base damage increase by 25% Additional Changes: Legendary Tediore Shotgun Anarchy was adjusted to properly award Stacks of Mutualism when auto-reloading or killing enemies

was adjusted to properly award Stacks of Mutualism when auto-reloading or killing enemies All Pets from all classes (such as Trouble, Specters, Reapers, and Forgeweapons) now properly gain Critical Hit Chance from Passives and Gear

Adjustment made to Vex the Siren’s Bleed to count as Status Effect Damage