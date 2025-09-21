Borderlands 4: Neue SHiFT-Codes für kostenlose goldene Keys

8 Autor: , in News / Borderlands 4
Übersicht
Image: 2K

Es gibt neue SHiFT Codes für Borderlands 4 und somit neue goldene Schlüssel! Die Codes für die goldenen Borderlands 4 Keys könnt ihr direkt im Spiel oder auf der offiziellen Website einlösen.

Randy Pitchford von Gearbox Software spendiert wieder einige neue SHIFT-Codes für Borderlands 4!

Borderlands 4 – Shift-Codes

  • 3ZXJB-53STT-56T3W-B3TT3-HTS95
  • BSRT3-FTZBJ-K6BTW-JB3T3-WXT99
  • 3H63J-Z3S3J-KR3BK-BTJ33-ZWKTK
  • TSR3B-J5S3T-KRBJW-BTTBJ-JRCXX

Wie üblich können die Codes direkt im Spiel oder auf der offiziellen Gearbox-Webseite eingelöst werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Borderlands 4

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. FaMe 149005 XP Master-at-Arms Onyx | 21.09.2025 - 13:52 Uhr

    Schon mal abgerufen. Auch wenn ich das Spiel noch nicht besitze. Aber dann ist es für die Zukunft gesichert. Vielen lieben Dank dafür

    0

Hinterlasse eine Antwort