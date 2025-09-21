Borderlands 4: Neue SHiFT-Codes für kostenlose goldene Keys

Randy Pitchford von Gearbox Software spendiert wieder einige neue SHIFT-Codes für Borderlands 4!
Borderlands 4 – Shift-Codes
- 3ZXJB-53STT-56T3W-B3TT3-HTS95
- BSRT3-FTZBJ-K6BTW-JB3T3-WXT99
- 3H63J-Z3S3J-KR3BK-BTJ33-ZWKTK
- TSR3B-J5S3T-KRBJW-BTTBJ-JRCXX
Wie üblich können die Codes direkt im Spiel oder auf der offiziellen Gearbox-Webseite eingelöst werden.
Jetzt fehlt mir nur noch das Spiel 😅
Mir och 😅✌🏻 sammeln kann ik ja schon ma 🐙
Ja sammeln geht schon mal
Vielleicht bekommst es im Gewinnspiel hier.
Ich hoffe ja habe schon alles was Glück bringt angebetet 😅😁
Nehm ik gerne mit 😅✌🏻 danke für die Info
Finde ich eigentlich ganz cool mit den Schlüsseln.
Schon mal abgerufen. Auch wenn ich das Spiel noch nicht besitze. Aber dann ist es für die Zukunft gesichert. Vielen lieben Dank dafür