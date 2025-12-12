Borderlands 4: Neuer Arenaboss und Kammerjägerstufe

Der Looter‑Shooter Borderlands 4 hat ein neues Update erhalten, das den Raid‑Boss Bloomreaper the Invincible samt neuer Arena hinzufügt.
Außerdem gibt es neues legendäres Gear sowie die neue Firmware Skillcraft – beides befindet sich auf der neuen Ultimativer Kammerjäger Stufe 6.
Neben fortlaufenden Fehlerbehebungen und Verbesserungen wurde mit „True Mode“ auch ein weiterer Schwierigkeitsmodus hinzugefügt. Er skaliert die Feinde, unabhängig von der Größe eurer Party, so, als wären 4 Spieler anwesend.
Erfahrt mehr über das neueste Update in den Patch Notes.
Habe Teil 2 und 3 mit Freunden fast schon gesuchtet. Auf Teil 4 habe ich aber irgendwie so gar keine Lust zu.
Borderlands 3 war Gefühlt auch viel präsenter.
Von Borderlands 4 hört man ja fast gar nix mehr.
Borderlands habe ich auch noch auf dem Schirm, ist mir aber zur Zeit ein wenig noch zu teuer, später aber gerne mal rein schnüffeln.
XD habe mir damals bl 2 gratis auf Steam geholt bzw auf Epic gabs tyini Tina muss ich mal wieder reinschauen
Tiny Tina, liegt bei mir immer noch eingepackt im Schrank, weiß gar nicht ob ich das überhaupt noch mal zocken werde?
Habe noch keinen Borderlands Teil gespielt 😅
Habe Teil 2 und 3 sowie tiny tinas wonderlands gezockt. Hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, du hast was verpasst, wenn du diese Art Games magst
Muss ich bei Gelegenheit mal im Sale kaufen
Ich habe erst gut zwei Stunden in diesem Spiel verbracht. Es hat mich nicht so gecatcht und dann habe ich wieder andere Games gespielt. Vielleicht sollte ich mit den neuen Updates dann doch noch einmal einen Versuch wagen.