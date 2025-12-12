Borderlands 4: Neuer Arenaboss und Kammerjägerstufe

Ultimativer Kammerjäger Stufe 6, ein neuer Raidboss samt Arena und mehr wurden Borderlands 4 hinzugefügt.

Der Looter‑Shooter Borderlands 4 hat ein neues Update erhalten, das den Raid‑Boss Bloomreaper the Invincible samt neuer Arena hinzufügt.

Außerdem gibt es neues legendäres Gear sowie die neue Firmware Skillcraft – beides befindet sich auf der neuen Ultimativer Kammerjäger Stufe 6.

Neben fortlaufenden Fehlerbehebungen und Verbesserungen wurde mit „True Mode“ auch ein weiterer Schwierigkeitsmodus hinzugefügt. Er skaliert die Feinde, unabhängig von der Größe eurer Party, so, als wären 4 Spieler anwesend.

Erfahrt mehr über das neueste Update in den Patch Notes.