Borderlands 4: Neuer Character Short zu Kammerjäger C4SH

C4SH the Rogue feiert seinen Einstand in Borderlands 4 und wird über Story-Pack 1: Mad Ellie und die Jammer-Kammer spielbar sein.

2K und Gearbox Software haben den offiziellen Character Short für den neuen Kammer-Jäger C4SH the Rogue veröffentlicht. Der cineastische Kurzfilm bietet eine Einführung in den Roboter-Croupier, der erstmals durch Story-Pack 1: Mad Ellie und die Jammer-Kammer ins Spiel kommt.

C4SH ist der erste von zwei neuen Kammer-Jägern, die nach Launch über zusätzliche Story-Packs in Borderlands 4 verfügbar sein werden.

C4SH ist ein Roboter, der nach dem Gewinn eines Kartenspiels ein magisches Deck erhält, das ihn mit übernatürlichen Fähigkeiten ausstattet. Anders als viele Spieler es erwarten würden, interpretiert der Roboter die „verfluchte Trophäe“ als Möglichkeit, seine Entscheidungen unberechenbar zu gestalten.

Mit dieser neuen Persönlichkeit setzt er auf Risiken, verlässt sich auf sich selbst und erlebt erstmals ein menschlich wirkendes Verhalten.

Der Character Short „High Roller“ erzählt, wie das Kartenspiel C4SHs Leben verändert hat. Spieler können den Kammer-Jäger entweder im gesamten Spiel einsetzen oder direkt über eine neue Menüoption auf Stufe 13 starten und in das neue Gebiet Whispering Glacier versetzt werden.

Im schriftlichen Spotlight werden seine einzigartigen Fähigkeiten, Action-Skills sowie Details zu Story-Pack 1 mit neuen Missionen, Beute und Spielinhalten vorgestellt.

Story-Pack 1: Mad Ellie und die Jammer-Kammer erscheint für Borderlands 4 am 26. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam und Epic Games Store.