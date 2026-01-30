Borderlands 4: Neuer Raidboss, Kammerjäger und Story-Inhalte für 2026 geplant

Gearbox hat zum Jahresauftakt eine umfangreiche Roadmap für Borderlands 4 vorgestellt und erklärt, welche Inhalte und Verbesserungen 2026 auf die Spieler zukommen.
Neben großen Content‑Erweiterungen arbeitet das Studio weiter an grundlegenden Verbesserungen des Hauptspiels, darunter die von der Community lange geforderten Funktionen wie Cross‑Save‑Progression und vollständig geteilte Account‑Fortschritte für SDUs, Kartenfortschritt und Aktivitäten.
Gleichzeitig entsteht neues Endgame‑Material mit frischen Aktivitäten, einem zusätzlichen Raid Boss und einem neuen Takedown, während Performance und Stabilität weiter optimiert werden sollen.
Der erste große Patch des Jahres ist bereits verfügbar und bringt den von Fans gewünschten Foto‑Modus sowie Balance‑Anpassungen und weitere Feinschliffe für das Gameplay auf Kairos.
In den kommenden Monaten folgen zwei Premium‑Erweiterungen: Im Februar erscheint Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon, das eine neue Mission, frische Legendary‑Beute, eine thematische Vault Card und erstmals Pearlescent‑Gear einführt – eine neue Seltenheitsstufe, die sogar über Legendary liegt.
Im März folgt Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned, das ein neues Gebiet, zusätzliche Story‑ und Nebenmissionen, neue Ausrüstung und den ersten neuen Vault Hunter des Spiels einführt. C4SH, ein ehemaliger Casino‑Dealer‑Bot, erweitert das Spiel um drei Action Skills und drei verzweigte Skilltrees.
Darüber hinaus plant Gearbox weitere Features wie eine Erhöhung des Level‑Caps, Cross‑Platform‑Saves, umfassende Shared‑Progression‑Systeme und zusätzliche kostenlose Events im Laufe des Jahres.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist mir alles zu verworren
Bin mit dem Game nicht warm geworden. Wir spielen das in einer 4er Gruppe durch… aber es ist eher Arbeit als Spaß… nerviges Game…
Ich finde alleine Spielen sich diese Titel besser. Dann macht man mal ne Stunde und gut ist es.
Den dritten Teil ,hane ich erst Solo und dann Koop gespielt. Das Koop hat dann genert, weil teilweise mehr Gegner kamen. Das nahm kein Ende.
Selbst zu viert ist es Arbeit? Wow😅
Arbeit im Sinne von: Wir tun uns den pubertären Humor an, wir schleifen die Hauptstory durch und hoffen dass es bald fertig ist und …naja…
Ist halt der Mangel an Coop-Games. Monster Hunter wollten wir, aber das MP-System ist so ein derber Rotz… unintuitiv bis zum geht nimmer…
Jap, monster hunter wilds bleibt mir leider nicht gut in Erinnerung, World dagegen Mega👍🏼
Sind momentan auch nur bei Redsec unterwegs und warten sehnsüchtig auf Marathon(ja, ich weiss was über das Spiel gesagt wird)
Borderlands habe ich nur die Testversion gespielt, fands ganz ok, 2 Kollegen haben es sich gekauft, aber haben auch gesagt, das es ziemlich schlaucht auf Dauer.
Reizt mich null, muss ich sagen.
Finde es gut, dass Sie ihre Roadmap so transparent kommunizieren. So weiß man immerhin was ungefähr auf einen zukommt