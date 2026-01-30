Borderlands 4: Neuer Raidboss, Kammerjäger und Story-Inhalte für 2026 geplant

Neue Story‑Packs, frischer Kammerjäger, Pearlescent‑Loot und heiß ersehnte Komfort‑Features stehen für 2026 in der Roadmap zu Borderlands 4.

Gearbox hat zum Jahresauftakt eine umfangreiche Roadmap für Borderlands 4 vorgestellt und erklärt, welche Inhalte und Verbesserungen 2026 auf die Spieler zukommen.

Neben großen Content‑Erweiterungen arbeitet das Studio weiter an grundlegenden Verbesserungen des Hauptspiels, darunter die von der Community lange geforderten Funktionen wie Cross‑Save‑Progression und vollständig geteilte Account‑Fortschritte für SDUs, Kartenfortschritt und Aktivitäten.

Gleichzeitig entsteht neues Endgame‑Material mit frischen Aktivitäten, einem zusätzlichen Raid Boss und einem neuen Takedown, während Performance und Stabilität weiter optimiert werden sollen.

Der erste große Patch des Jahres ist bereits verfügbar und bringt den von Fans gewünschten Foto‑Modus sowie Balance‑Anpassungen und weitere Feinschliffe für das Gameplay auf Kairos.

In den kommenden Monaten folgen zwei Premium‑Erweiterungen: Im Februar erscheint Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon, das eine neue Mission, frische Legendary‑Beute, eine thematische Vault Card und erstmals Pearlescent‑Gear einführt – eine neue Seltenheitsstufe, die sogar über Legendary liegt.

Im März folgt Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned, das ein neues Gebiet, zusätzliche Story‑ und Nebenmissionen, neue Ausrüstung und den ersten neuen Vault Hunter des Spiels einführt. C4SH, ein ehemaliger Casino‑Dealer‑Bot, erweitert das Spiel um drei Action Skills und drei verzweigte Skilltrees.

Darüber hinaus plant Gearbox weitere Features wie eine Erhöhung des Level‑Caps, Cross‑Platform‑Saves, umfassende Shared‑Progression‑Systeme und zusätzliche kostenlose Events im Laufe des Jahres.