Borderlands 4: Neuer SHiFT-Code für kostenlose goldene Keys

Randy Pitchford von Gearbox Software spendiert wieder einen neuen SHIFT-Code für Borderlands 4.
Borderlands 4 – Shift-Code
- JHX3B-XKHH3-KXTT5-3JTJB-3K53S
Wie üblich können die Codes direkt im Spiel oder auf der offiziellen Gearbox-Webseite eingelöst werden.
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nehm ik gerne mit, danke für die Info ✌🏻
Ist ja auch gerade im sale… Vielleicht gönne ich
Eventuell hole ich mir das Spiel mal für einen schmalen Taler.
danke, eingelöst..
danke schön🙏🏻