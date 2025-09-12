Borderlands 4: Offizieller Cinematic Launch-Trailer veröffentlicht

Borderlands 4 feiert den heutigen Launch des Spiels auf Konsolen mit einem weiteren Trailer.

Ab sofort ist das Open-World-Actionspiel Borderlands 4 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

Um die Ankunft des neusten Teils der Looter-Shooter-Reihe von Gearbox Software zu feiern, zeigt 2K Games den offiziellen Cinematic Launch-Trailer voller Chaos, Explosionen und Geballer.