Borderlands 4: Offizieller Cinematic Launch-Trailer veröffentlicht

6 Autor: , in News / Borderlands 4
Übersicht
Image: 2K

Borderlands 4 feiert den heutigen Launch des Spiels auf Konsolen mit einem weiteren Trailer.

Ab sofort ist das Open-World-Actionspiel Borderlands 4 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

Um die Ankunft des neusten Teils der Looter-Shooter-Reihe von Gearbox Software zu feiern, zeigt 2K Games den offiziellen Cinematic Launch-Trailer voller Chaos, Explosionen und Geballer.

  2. Katanameister 196500 XP Grub Killer Master | 12.09.2025 - 15:59 Uhr

    Ist vielleicht besser so einen Cinematic Trailer zu zeigen bei der Ruckelorgie im eigentlichen Gameplay 😏.

    0
  5. Uglycoyote 13750 XP Leetspeak | 12.09.2025 - 16:27 Uhr

    Lol lieber Trailer als auf die Probleme und fast 50% negativer Reviews auf Grund von technischen Bugs eingehen. Selbst nach Tagen und switch Performance Desaster noch keinerlei Statement über schlechte Performance auf allen Systemen kann man also erst in 5 Monaten vernünftig spielen.

    0
  6. JohnWick 71525 XP Tastenakrobat Level 1 | 12.09.2025 - 16:58 Uhr

    Allen viel,Freude die es spielen 👍
    Ich werde das Teil komplett ignorieren , da habe ich einfach meine Prinzipien

    0

