Borderlands 4: Offizieller Cinematic Launch-Trailer veröffentlicht

Ab sofort ist das Open-World-Actionspiel Borderlands 4 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.
Um die Ankunft des neusten Teils der Looter-Shooter-Reihe von Gearbox Software zu feiern, zeigt 2K Games den offiziellen Cinematic Launch-Trailer voller Chaos, Explosionen und Geballer.
Macht echt laune das game
Ist vielleicht besser so einen Cinematic Trailer zu zeigen bei der Ruckelorgie im eigentlichen Gameplay 😏.
Ja schicker Trailer.
Ich kann mich für Borderlands einfach nicht begeistern 😅.
Lol lieber Trailer als auf die Probleme und fast 50% negativer Reviews auf Grund von technischen Bugs eingehen. Selbst nach Tagen und switch Performance Desaster noch keinerlei Statement über schlechte Performance auf allen Systemen kann man also erst in 5 Monaten vernünftig spielen.
Allen viel,Freude die es spielen 👍
Ich werde das Teil komplett ignorieren , da habe ich einfach meine Prinzipien