Borderlands 4 offizieller Launch Week Trailer und Veröffentlichungszeiten! Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen.

2K und Gearbox Software teilen heute den offiziellen Launch Week Trailer für Borderlands 4, der die Vorfreude auf den neuesten Teil des ikonischen Looter-Shooter Franchise steigen lässt.

Untenstehend die Veröffentlichungszeiten der einzelnen Plattformen.

PlayStation 5

Freitag, 12. September um 12:00 Uhr

Xbox Series X|S

Freitag, 12. September um 12:00 Uhr

PC via Steam & Epic Games Store

Donnerstag, 11. September um 18:00 Uhr

Nintendo Switch 2

Freitag, 03. Oktober um 12:00 Uhr