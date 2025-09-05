Borderlands 4: Offizieller Launch Week Trailer und Veröffentlichungszeiten

2K und Gearbox Software teilen heute den offiziellen Launch Week Trailer für Borderlands 4, der die Vorfreude auf den neuesten Teil des ikonischen Looter-Shooter Franchise steigen lässt.
Untenstehend die Veröffentlichungszeiten der einzelnen Plattformen.
PlayStation 5
- Freitag, 12. September um 12:00 Uhr
Xbox Series X|S
- Freitag, 12. September um 12:00 Uhr
PC via Steam & Epic Games Store
- Donnerstag, 11. September um 18:00 Uhr
Nintendo Switch 2
- Freitag, 03. Oktober um 12:00 Uhr
