Borderlands 4: Offizieller Release-Termin steht fest

Heute haben 2K und Gearbox Software angekündigt, dass Borderlands 4, der nächste Teil des legendären Looter-Shooter-Franchise, am 23. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam sowie den Epic Games Store erscheinen wird.

Ein neuer Trailer gibt bereits jetzt einen ersten Einblick in das, was Fans erwartet:

Der bislang ambitionierteste Borderlands-Titel bietet mehr Looter-Shooter-Mayhem als je zuvor. Der Trailer zeigt intensive Action, abgefahrene Gegner und jede Menge episches Loot, das auf dem gefährlichen neuen Planeten Kairos auf Spieler erwartet.

In Borderlands 4 werden Spieler zu einer unaufhaltsamen Macht auf dem Schlachtfeld, während sie sich mit einem riesigen Arsenal an spektakulären Waffen durch Gegnerhorden ballern. Das ikonische Borderlands-Gameplay, das Fans lieben, entwickelt sich weitermit neuen Bewegungsfähigkeiten wie Gleiten, Ausweichen, Doppelsprüngen, Greifhaken an vorbestimmten Punkten und mehr. So können Spieler den Kampf aus jeder erdenklichen Richtung dominieren und ihre Fähigkeiten auf ein neues Level bringen.