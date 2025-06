Borderlands 4: Optionales Radar für Kämpfe

Autor:, in / Borderlands 4

In Borderlands 4 verzichtet Gearbox bekanntlich auf eine Minimap, was dem Spiel erste Kritik einbrachte. Auch in den jüngsten Previews der Presse wird das Fehlen bemängelt.

Randy Pitchford bestätigte dazu nun in einer Reihe von Tweets auf X, Borderlands 4 wird ein optionales Kampfradar besitzen. In der Preview-Version war es aktuell nicht vorhanden. Zum Launch aber soll es für eine Verbesserung der Situationserkennung bei Kämpfen beitragen.

Der Chef von Gearbox erklärte auch, warum man die Minimap weggelassen hat. Er führt Probleme in Umgebungen mit der Vertikalität auf sowie die enormen Anforderungen an die CPU und den Speicher.

Die „hohe Leistung und Speicher für andere visuelle Feedback-Elemente und Spielerdaten sind viel wichtiger, insbesondere angesichts der Weiterentwicklung des Spieldesigns für Borderlands 4“, merkte Pitchford an und seinen den Kompromiss nicht wert gewesen.