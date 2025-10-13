Borderlands 4: PAX AU Livestream und Bounty Pack 1 enthüllt

Borderlands 4 bleibt auch nach dem Release im Fokus der Community: Auf kommenden PAX Australia Livestream hat Entwickler Gearbox Software erstmals konkrete Details zu den Post-Launch-Inhalten des Spiels vorgestellt.

Das Event hat neue Informationen zu zukünftigen Erweiterungen, Missionen und Charakteren geliefert und damit den Grundstein für die kommenden Monate im Borderlands-Universum gelegt.

Das neue Action-RPG ist bereits für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar. Mit seiner charakteristischen Mischung aus Loot-Shooter, Comic-Optik und kooperativem Gameplay setzt Borderlands 4 die Erfolgsgeschichte der Reihe fort.

Borderlands 4 erhält mit dem Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day seinen ersten großen Story-DLC. Das neue Zusatzpaket erscheint am 20. November 2025 und bringt frische Missionen, neue Ausrüstung sowie exklusive kosmetische Items ins Spiel. Im Mittelpunkt steht die actionreiche Feiertagsgeschichte rund um den Charakter Rush, der sich dem schurkischen Minister Screw stellt, der auf der „Naughty List“ gelandet ist.

Die Bounty Packs erweitern Borderlands 4 um kompakte, aber inhaltlich dichte narrative Episoden, die zusätzliche Belohnungen, neue Ausrüstung und eine Vault Card enthalten, mit der ihr weitere Loot-Items freischalten könnt. Spieler der Standard Edition können das Bounty Pack 1 einzeln erwerben oder direkt das Bounty Pack Bundle kaufen, das alle kommenden Zusatzinhalte umfasst. Besitzer der Deluxe oder Super Deluxe Edition erhalten den DLC automatisch ohne zusätzliche Kosten.

Mit Bounty Pack 1 setzt Gearbox Software den Support für Borderlands 4 konsequent fort und bietet Fans neue Inhalte, die den chaotischen Humor und das ikonische Gameplay der Reihe perfekt einfangen.