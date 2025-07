Borderlands 4: Rafa zeigt seine Kampffähigkeiten

Diese Woche stellte Gearbox Software den neuen Kammerjäger Rafa vor. Was der neue Charakter in seinem Deadframe-Exo-Suit so alles drauf hat, das zeigt der Entwickler in einem weiteren Video.

Rafa wird als kampferprobter Veteran beschrieben, der einen hervorragenden Einstieg für FPS-Spieler darstellt, die auf rasante Kämpfe stehen.

Zu seinen Fähigkeiten zählen seine Arc-Knives, mit denen er im Nahkampf Gegner zerhackt, während er mit seinen Peacebreaker Cannons Ziele auf mittlere Distanz durchlöchert. Auf mehrere Gegner schießt er hingegen mit seinen aufgeladenen Geschossen aus der APOPHIS Lanze.