Borderlands 4: Randy Pitchford entschuldigt sich für Äußerungen

Gearbox-Chef Randy Pitchford sorgte kürzlich für reichlich Verstimmung unter Borderlands-Fans. Auf Kritik an dem 80 US-Dollar-Preismodell für Borderlands 4 entgegnete er, dass „echte Fans“ schon einen Weg finden würden, um sich das Spiel leisten zu können.

Kaum überraschend hagelte es abermals harscher Kritik seitens der Fans. Ein humorvoller Kritik-Post, der die Aussagen des Gearbox-Chefs im Stil des Borderlands 2-Antagonisten Handsome Jack wiedergibt, bewegte Pitchford jetzt zu einer Entschuldigung:

„Junge, Junge, JackGPT, höre ich mich so an? Mein Fehler, aber danke an Duke_Newcombe und @MoxsyOG für das Lustigste, was ich heute lesen werde.“

„Aber im Ernst: Niemand mag es, für selbstverständlich gehalten zu werden, und das war auch nicht meine Absicht. Ich fühle mich geehrt durch die Liebe und Unterstützung, die jeder dem Team entgegenbringt, während wir hart daran arbeiten, dieses fantastische Spiel in eure Hände zu bekommen. Sie haben es geschafft, und ich kann es kaum erwarten, dass jeder das beste Borderlands aller Zeiten spielen kann! Egal, wie hoch der Preis sein wird, es wird sich mehr als lohnen. Zurück an die Arbeit für mich!“