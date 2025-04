Borderlands 4: Release-Termin überraschend vorgezogen – UPDATE

Autor:, in / Borderlands 4

Randy Pitchford hat höchstpersönlich aus dem Gearsbox Software Studio eine Videobotschaft abgesendet, um mitzuteilen, dass Borderlands 4 nicht mehr Ende September erscheinen wird. Stattdessen wurde der Veröffentlichungstermin auf den 12. September 2025 vorgezogen.

Der Tweet von Randy wurde mittlerweile wieder gelöscht, aber wir haben eine lokale Aufzeichnung, also könnt ihr uns wirklich vertrauen, wenn wir so etwas posten. Ebenso hat Randy eine State of Play angekündigt, die „in Kürze“ starten wird, wobei auch Borderlands 4 gezeigt werden wird.

Hier ein Screenshot von dem gelöschten Tweet:

Im nächsten Post entschuldigte sich Randy Pitchford dann für den Beitrag und meinte, dass er die „Timezone“ nicht beachtet habe und die Meldung in Kürze erneut veröffentlichen wird.

UPDATE: 2K hat mittlerweile eine offizielle Meldung veröffentlicht und den neuen Release-Termin bestätigt. Borderlands 4 erscheint am 12.09.25.