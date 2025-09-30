Borderlands 4: Shift-Code schaltet Skin für Rafa frei

Schaltet einen Rafa-Skin mit diesem Shift-Code frei, den sich die Community von Borderlands 4 durch eine Herausforderung verdient hat.

Die Community von Borderlands 4 hat eine Herausforderung mit dem Exo-Soldaten Rafa gemeistert.

Entwickler Gearbox Software hatte in der Herausforderung „Man lebt nur zweimal“ am vergangenen Wochenende dazu aufgerufen, mit dem Kammerjäger über 20 Millionen Mal neue Stärke zu erlangen.

Mit 23.405.337-mal neue Stärke ist ihnen das auch gelungen.

Für Rafa könnt ihr daher als Belohnung den „Retter des Ersparten“-Skin freischalten, in dem ihr den folgenden Shift-Code auf der Webseite einlöst:

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B