Borderlands 4: Shift-Code schaltet Skin für Rafa frei

Die Community von Borderlands 4 hat eine Herausforderung mit dem Exo-Soldaten Rafa gemeistert.
Entwickler Gearbox Software hatte in der Herausforderung „Man lebt nur zweimal“ am vergangenen Wochenende dazu aufgerufen, mit dem Kammerjäger über 20 Millionen Mal neue Stärke zu erlangen.
Mit 23.405.337-mal neue Stärke ist ihnen das auch gelungen.
Für Rafa könnt ihr daher als Belohnung den „Retter des Ersparten“-Skin freischalten, in dem ihr den folgenden Shift-Code auf der Webseite einlöst:
- TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Vielen Vielen Dank für die Mitteilung. Codes gerne mitgenommen