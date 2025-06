Borderlands 4: Skill Trees fallen deutlich umfangreicher aus

In Borderlands 4 fallen die Skill Trees der Charaktere so umfangreich aus, wie in beiden Vorgängerspielen zusammen.

Neben der größten und offensten Spielwelt möchte Borderlands 4 auch in weiteren Bereichen neue Maßstäbe innerhalb der Reihe setzen. Einer dieser Bereich sind die Skill Trees der verschiedenen spielbaren Charaktere, die diesmal deutlich umfangreicher ausfallen.

Während des Borderlands Fan Festes erklärten dazu Gearbox-CEO Randy Pitchford und Gearbox Chief Creative Officer Randy Varnell, dass der Skill Tree eines einzigen Borderlands 4-Charakters mehr Fähigkeiten umfassen wird, als die der Charaktere aus Borderlands 2 und 3 zusammengenommen.

Während die Borderlands Reihe nie für überbordende Skill Trees bekannt war, konnten Spieler in Borderlands 2 auf zehn Fähigkeiten und in Borderlands 3 auf bis zu 20 Fähigkeiten pro Charakter zugreifen. Logischerweise sollten also in Borderlands 4 mindestens 30 Fähigkeiten pro Charakter verfügbar sein.