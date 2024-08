Borderlands 4: Spiel abermals von CEO angedeutet

Wenn es darum geht ein neues Spiel anzudeuten, ohne es wirklich anzukündigen, dann ist Randy Pitchford ganz schön sportlich unterwegs.

Schon mehrmals teaserte der GEO von Gearbox in den vergangenen Monaten vermutlich Borderlands 4 an.

Auf X sagte Pitchford nun in einem Posting, welches sich auf die Kritik zum Borderlands-Film bezog, dass man an einem nächsten Spiel arbeite.

„Du willst damit also sagen: Dir gefällt, was meine Freunde und ich mit unseren Borderlands-Videospielen machen, sogar noch mehr als das, was einige der größten und besten Filmemacher der Welt gemacht haben. Ich fühle mich sehr geschmeichelt! Wir arbeiten extra hart für euch an dem, was als Nächstes ansteht….“, so Pitchford.