Borderlands 4: Stimmen der neuen Vault Hunter-Helden enthüllt

Ray Chase, Kimberly Brooks, Judy Alice Lee und Alejandro Saab erwecken Vex, Harlowe, Amon und Rafa in Borderlands 4 zum Leben.

In Borderlands 4 lernt ihr vier neue Vault Hunter kennen, deren Persönlichkeiten und Geschichten durch ein hochkarätiges Sprecherensemble zum Leben erweckt werden. Vex, die Sirene, wird von Judy Alice Lee gesprochen, die bereits in zahlreichen Videospielen markante Rollen übernommen hat.

Harlowe, die Gravitar, erhält ihre Stimme von Kimberly Brooks, die für ihre vielseitigen Auftritte in bekannten Spielereihen bekannt ist.

Amon, der Forgeknight, wird von Ray Chase vertont, der unter anderem schon in früheren Borderlands-Teilen zu hören war. Rafa, der Exo-Soldat, wird von Alejandro Saab gesprochen, der ebenfalls Erfahrung mit der Serie mitbringt. Gemeinsam verleihen diese Sprecher den neuen Charakteren Tiefe, Wiedererkennungswert und individuelle Nuancen, die das Spielerlebnis bereichern.

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowie am 3. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2.