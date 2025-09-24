Borderlands 4: Switch 2-Version überraschend auf unbestimmte Zeit verschoben

Image: 2K

Gearbox verschiebt Borderlands 4 für Nintendo Switch 2 für zusätzliche Entwicklungszeit.

Der Release von Borderlands 4 auf der Nintendo Switch 2 wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Gearbox Software betont, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde, aber das Spiel zusätzliche Entwicklungs- und Polierzeit benötigt, um den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Gleichzeitig soll die Verschiebung die Einführung von Cross-Save-Funktionen besser mit dem Launch koordinieren, die für viele Fans von hoher Bedeutung sind.

Alle bisher getätigten digitalen Vorbestellungen werden gemäß Nintendos Richtlinien storniert. Kunden können die Stornierung bereits jetzt selbst einleiten, ansonsten erfolgt die automatische Stornierung ab Freitag, dem 26. September 2025. Gearbox Software wird den neuen Veröffentlichungstermin bekannt geben, sobald die Pläne vollständig angepasst sind.

  1. Katanameister 203800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.09.2025 - 17:34 Uhr

    Nach den technischen Problemen auf den anderen Plattformen, scheint die Switch Version noch schlechter zu laufen 🤔.

    1

