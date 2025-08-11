Borderlands 4: Take-Two will mehr Wert liefern, anstatt den Preis erhöhen

Strauss Zelnick erklärt Preisstrategie für Borderlands 4 und warum es keine Preiserhöhung gibt!

Take-Two Interactive hat bestätigt, dass Borderlands 4 zum Preis von 70 US-Dollar erscheinen wird. CEO Strauss Zelnick begründete diese Entscheidung mit dem Anspruch, den Spielern mehr Wert zu bieten, als sie bezahlen.

In mehreren Interviews und während eines aktuellen Finanzberichts erklärte Zelnick, dass das Unternehmen seit jeher auf variable Preisgestaltung setzt und dabei stets das Ziel verfolgt, die Erwartungen der Konsumenten zu übertreffen.

Zelnick betonte, dass der Preis eines Spiels im Verhältnis zur Qualität und zum Umfang des Spielerlebnisses stehen müsse. Die Entscheidung gegen einen Preis von 80 Dollar, wie ihn andere Publisher inzwischen für AAA-Titel verlangen, sei bewusst getroffen worden.

Auch, wenn es in der Branche eine Tendenz zu höheren Preisen gebe, wolle Take-Two sicherstellen, dass die Spieler das Gefühl haben, ein faires Angebot zu erhalten.

Im Zusammenhang mit Grand Theft Auto 6 äußerte sich Zelnick ebenfalls zurückhaltend. Zwar wurde kein konkreter Preis genannt, doch auch hier verwies er auf das Prinzip der fairen Preisgestaltung und den Anspruch, „mehr Wert zu liefern, als wir verlangen“.

Analysten spekulieren, dass GTA 6 möglicherweise mit einem höheren Einstiegspreis veröffentlicht wird, doch eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Die Veröffentlichung von Borderlands 4 ist für den 12. September 2025 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. Eine Version für Nintendo Switch 2 folgt am 3. Oktober 2025.