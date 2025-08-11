Borderlands 4: Take-Two will mehr Wert liefern, anstatt den Preis erhöhen

Take-Two Interactive hat bestätigt, dass Borderlands 4 zum Preis von 70 US-Dollar erscheinen wird. CEO Strauss Zelnick begründete diese Entscheidung mit dem Anspruch, den Spielern mehr Wert zu bieten, als sie bezahlen.
In mehreren Interviews und während eines aktuellen Finanzberichts erklärte Zelnick, dass das Unternehmen seit jeher auf variable Preisgestaltung setzt und dabei stets das Ziel verfolgt, die Erwartungen der Konsumenten zu übertreffen.
Zelnick betonte, dass der Preis eines Spiels im Verhältnis zur Qualität und zum Umfang des Spielerlebnisses stehen müsse. Die Entscheidung gegen einen Preis von 80 Dollar, wie ihn andere Publisher inzwischen für AAA-Titel verlangen, sei bewusst getroffen worden.
Auch, wenn es in der Branche eine Tendenz zu höheren Preisen gebe, wolle Take-Two sicherstellen, dass die Spieler das Gefühl haben, ein faires Angebot zu erhalten.
Im Zusammenhang mit Grand Theft Auto 6 äußerte sich Zelnick ebenfalls zurückhaltend. Zwar wurde kein konkreter Preis genannt, doch auch hier verwies er auf das Prinzip der fairen Preisgestaltung und den Anspruch, „mehr Wert zu liefern, als wir verlangen“.
Analysten spekulieren, dass GTA 6 möglicherweise mit einem höheren Einstiegspreis veröffentlicht wird, doch eine endgültige Entscheidung steht noch aus.
Die Veröffentlichung von Borderlands 4 ist für den 12. September 2025 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. Eine Version für Nintendo Switch 2 folgt am 3. Oktober 2025.
6 Kommentare
Ja, mehr „Wert“ wird geliefert durch Dlcs für das Unternehmen, das werden die Käufer dann dementsprechend unsterstützen und sich überschwänglich bedanken 🤡.
DLCs gabs schon in den 90ern, wie z.B. Tales of the Sword Coast für Baldur’s Gate oder Back to Hell für POD (ein Ubisoft Racing Game).
Damals hieß es halt Zusatz-CD und nicht DLC
Hatte ich nicht gespielt, aber vom Gefühl her hat man damals sicher mehr für sein Geld bekommen als heute, wo man oft merkt, dass bewusst Inhalte aus dem Hauptspiel gestrichen wurden, nur um mehr Kohle zu machen.
Ich glaube Tales of the Sword Coast wurde auch schon im Vornherein entwickelt, denn die Hintergründe hat man damals nicht in Sekunden gerendert. Dann noch die Story usw. Das war sicherlich schon ein Teil von BG1 und wurde dann entfernt.
Und bei POD: die Strecken und Fahrzeuge gab es schon online.
1998 war das Internet halt noch nicht so verbreitet 😉
Hört sich Heldenhaft an aber ob das gelingt werden wir dann sehen.
Das wäre ja schon mal ein super Ansatz…..endlich mal etwas bekommen, für das Geld.
Gibt hunderte geniale Spiele, die aber zur Veröffentlichung einfach nicht spielbar sind. Da finde ich es mal einen guten Ansatz, erstmal zu liefern, bevor man noch mehr Kohle ausgibt für ein unfertige Spiel.
Wir Gamer sind gerne bereit, für geile oder unsere Lieblingsspiele, Kohle hinzublättern aber dafür wollen wir auch ein technisch „gut“ spielbaren Spiel haben.